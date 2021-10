Wat is er komende week te doen in Schiedam?

Proeverij, rondleiding en expositie De start van de tweede jeneverproeverij ‘Begraven Branders’ op zondag 24 oktober is om 15.00 uur, opnieuw op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk 50, 3117 EW Schiedam. Aansluitend is er de proeverij in het Jenevermuseum. Er zijn verschillende jenevers te proeven bijvoorbeeld de Oude Kabouter van Herman Jansen, Locomotief Zeer Oude Genever van P.Melchers en Zeer Oude Genever van Bols. De toegangsprijs voor de proeverij en rondleiding is € 17,50. Aanmelding via email receptie@jenevermuseum.nl.

Media Ouders

Van 27 oktober tot en met 7 november is er in De Korenbeurs een gratis Luisterlounge Podcast Media Ouders. Schermen en het internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Als ouder is het soms lastig om een goede balans te vinden. In de nieuwe podcastserie Media Ouders horen we hoe podcastmaker Marije haar 18-jarige zoon, die constant in een YouTube-werkelijkheid zit, niet kan bereiken. Heel irritant. Of moet ze daar niet over zeuren? Ze probeert antwoorden te vinden bij de gezinnen van twee BN-er gezinnen uit de media: het gezin van Jan Rot en Daan de Launay en het gezin van ?zcan Akyol (Eus) en Anna van den Breemen. Rondom de geldboom in het atrium van de Korenbeurs richten we een luisterlounge in, zodat je op je gemak kunt meegenieten van deze zoektocht.

Kijk mij eens?

De tentoonstelling ‘Kijk mij eens’ is gratis te bezoeken tot en met 15 november 2021 in de ibliotheek in de Korenbeurs, eerste etage. Hoe is het gesteld met de sociale emancipatie van homoseksuele mannen in Nederland? Jaap de Jonge ging een aantal jaren geleden in gesprek met 100 homomannen over hun passie, hun beroep en hun kijk op het leven en fotografeerde ze in hun eigen woonomgeving. Alle 100 portretten die door Jaap voor het boek zijn gemaakt, zijn in deze tentoonstelling te zien.

Digitaal Spreekuur

Gratis digitaal spreekuur op 28 oktober van 13.00 tot 16.00 op de Dam 1. Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Vrijwilligers van de bibliotheek helpen je op weg.

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

Literair Caf?: Circus Chabot

Het Literair Caf?: Circus Chabot is van 20.00 tot 22.00 uur in de Korenbeurs, Atrium begane grond. Kaarten via de website van de bibliotheek. We pakken de draad weer op met een speciale editie van het ‘literair caf?’ op vrijdag 29 oktober. Op deze avond zullen Bart Chabot en zijn zonen Sebastiaan, Maurits en Splinter optreden in Circus Chabot. Splinter ontving onlangs de Jillis Bruggeman Penning, omdat hij voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Vader Bart heeft vele boeken op zijn naam staan, Sebastiaan debuteerde in april 2020 met de roman ‘De slaap die geen uren kent’ en Maurits is journalist en schreef samen met Maurits Barendrecht ‘Het Papieren Paleis’ over de noodzaak van een menselijker rechtssysteem. Dat belooft met recht een literaire avond te worden.

Boekenmarkt

Op vrijdag 29 oktober van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag 30 oktober van 11.00 tot 14.00 uur wordt de jaarlijkse boekenmarkt gehouden in de pastorie van de Jacobuskerk Kerkweg 51 in Schiedam-Noord. Op zaterdag is er ook rommelmarkt in ‘De Werf’ er tegenover. Er zijn ook CD’s, grammofoonplaten en religieuze artikelen te koop.

Kom de pastorie bekijken en koop wat boeken voor lange winteravonden. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van dit fraaie monument. Boeken en CD’s inleveren kan hier op iedere dinsdag- tot en met vrijdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur.

Nederland Leest

Van 1 november 2021 tot en met 30 november 2021 staat De Korenbeurs in het teken van Nederland Leest. ‘Een boek, duizend gesprekken’ is het devies waarmee we naar buiten treden, zodat heel Nederland met elkaar in gesprek gaat over het themaboek. Dit jaar is dat ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis. De bibliotheek geeft dit boek cadeau aan bezoekers en de jeugd ontvangt het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp.

Stuur je bericht in

Ook uw agendabericht in de krant? Stuur uw agendabericht per mail naar ons toe. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Mail uw activiteit naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.