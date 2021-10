Schilders, zeelieden, ontdekkingen! Vijf kandidaten strijden om Waterweg Cultuurprijs

Door Kor Kegel

Er stonden tien kandidaten op de shortlist. In de Glasfabriek in Schiedam presenteerden ze hun ideeën aan jury en het publiek. Elke kandidaat had zaterdag vijf minuten om zijn project toe te lichten en host Jermaine Berkhoudt hield de tijd scherp in de gaten. Hij bouwde wel een moment in dat de jury of het publiek aan elke kandidaat een vraag kon stellen. De jury was zeer onder de indruk van de slideshows, muziek, video’s en gesproken boodschappen, allemaal tjokvol ambitie en recht uit het hart. De kandidaten waren heel gepassioneerd. Uiteindelijk gingen er vijf door naar de laatste ronde.

Het publiek koos voor het project van de Rozenburgse fotograaf Leander Varekamp. Van de duizend stemmen kreeg hij er 306 voor zijn project ‘Zeelieden aan Het Scheur’. De publieksfavoriet wil fotoportretten maken van zeelieden die langs de Nieuwe Maas, Het Scheur en de Nieuwe Waterweg wonen of die er misschien nog regelmatig overheen varen. Het resultaat zal een buitenexposite langs rivier en kanaal zijn van manshoge foto’s op billboards, vergezeld van een QR-code waarmee de verhalen van de zeelieden online gelezen kunnen worden.

De jury had het niet makkelijk. De juryleden konden het na stevige discussie eens worden over de vier andere kanshebbers naast Leander Varekamp. Een van de stimuleringsprijzen ging naar kunstenares Bikkel de Haan. Haar project ‘Schilderen aan Het Scheur’ is geïnspireerd door de schilders van Parijs. Net als de kunstenaars op Place du Tertre (Montmartre) wil Bikkel de Maassluizers aan het schilderen krijgen bij de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg. De hele kade van Maassluis zal bezet zijn door schilders die de scheepvaart of wat dan ook vastleggen.

Eugène Biffé kon door naar de eindstrijd met zijn project ‘Schiedam Inside Out’. Daarmee wil hij Schiedam interessant maken voor jongeren die niet echt weten wat er te beleven of te bezoeken valt in hun stad. Eugène woont nu drie jaar in Schiedam en heeft heel veel unieke en interessante locaties ontdekt. Die wil hij via podcasts en een lokale dj en spoken-word-artiesten bekendheid geven. Hij doet dat samen met Verbalism, dat ook de Schiedamse Poetry Slam organiseert.

Mahfoud Mokaddem wil een korte film maken, gebaseerd op een nacht die hij zelf heeft meegemaakt. De film ‘Première’ zal gaan over de jonge, dakloze acteur Mahdi, die na een succesvolle première in de Koninklijke Schouwburg door een privétaxi van het gezelschap ‘thuis’ wordt afgezet. Schijnbaar woont hij aan de Noordvest in Schiedam, tegenover een molen. Zodra de taxi uit zicht is, steekt Mahdi de gracht over naar de Parkweg, waar hij zich verschuilt en de nacht op straat doorbrengt.

De vijfde kandidaat voor de Waterweg Cultuurprijs is de Haagse zangeres en theatermaker Marlies Ruigrok, die met ‘Zócalo in Waterweg-Noord’ de gezellige Mexicaanse pleinen wil promoten. Het publiek zit met elkaar en met de muzikanten aan tafels op de zócalo, dus in het decor. De voorstelling bestaat uit Spaans- en Nederlandstalig repertoire op de grens van poëzie, popmuziek, kleinkunst en Latijns-Amerikaanse volksmuziek, uiteraard gecombineerd met eten en dansen.

De Waterweg Cultuurprijs bestaat uit vijfduizend euro en een beeld van Dike Hof.