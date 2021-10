Zes judoka’s Sportinstituut Schiedam naar NK

De deelnemende judoka’s van Sportinstituut Schiedam deden het buitengewoon goed en wisten allen een podiumplaats, en daarmee NK kwalificatie, te behalen. De klasse -42 kg kende een heuse Sportinstituut Schiedam finale. Celil Uyar werd kampioen van Zuid-Holland door clubgenoot Kyan Baas te verslaan. Thimo Wansleeben werd knap tweede in de klasse -38 kg. Sebastian Olsen verloor een spannende finale in de klasse -46 kg. Brandon Jansen won de strijd om het brons in de klasse -60 kg.

In de middag was het de beurt aan de meisjes. Jana Bergman wist in de klasse -52 kg al haar partijen overtuigend te winnen. In de finale wierp ze haar tegenstandster binnen 10 seconden op de rug.

Al deze judoka’s gaan op 30 oktober strijden voor een medaille op de Nederlandse Kampioenschappen -15 jaar te Leek.