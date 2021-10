Zoek de 25 op de KBS vlinderbank

Juffrouw Carla Lansbergen startte 11 oktober 1996 KBS De Vlinder in een bouwkeet met rondom gras op Stockholm 3 in Schiedam met drie kinderen. Op 11 oktober 2021 staan er 300 kinderen op het schoolplein met rondom huizen. Juf Carla is inmiddels met pensioen maar viert het 25-jarig bestaan van de school van harte mee. Afgelopen weken hebben de kinderen in zon, regen en storm hard gewerkt aan een herinnering aan het jubileum. Ze mozaiekten onder leiding van kunstenaars Yvon Koopman en Marian Weeda 13 vlinders op het bankje dat midden op het schoolplein staat: de vlinderbank. Vorige week werd het kleurrijke bankje onthuld. De oudste leerling knipte het lint door. De twee jongste kinderen tilden met de kunstenaars het zwarte doek op. Rook- en confetti kanonnen knalden. Het bankje werd onder luid applaus zichtbaar. Het was de hele week nog feest op KBS De Vlinder. De leerlingen en medewerkers van de school hebben samen gegeten, gesport, geknutseld en aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en uitstapje gemaakt naar de Efteling. De vlinderbank nodigt uit om er op te gaan zitten en tussen de vlinders de 25 te zoeken.