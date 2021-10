Popkoor Prestige laat Rotterdamzingen tijdens speciale proeflessen

Popkoor Prestige Rotterdam organiseert de komende weken speciale proeflessen voor ge?nteresseerden. Na 1,5 jaar corona-stilte mag er eindelijk weer gezongen worden en is er plek voor nieuwe koorleden. Tijdens de proeflessen kan men twee keer aan een repetitie meedoen, waarin speciale aandacht wordt geschonken aan beginnende zangers en zangeressen. De repetities zijn wekelijks op donderdag van 20.00 tot 22.00 in de zaal van theater In de Lugt.

Popkoor Prestige Rotterdam is opgericht in 2015 en repeteert wekelijks onder de bezielende leiding van dirigent Rob de Jong. Op het repertoire staan bekende Top40 hits, die drie tot vijfstemming worden ingestudeerd. Tijdens de repetities wordt gewerkt aan het instuderen van de noten en de tekst, het samenzingen en dynamiek. Ook wordt er aandacht besteed aan regie en presentatie, want Popkoor Prestige Rotterdam treedt regelmatig op. Zo hebben ze in 2018 opgetreden tijdens het Late Summer Sound festival en in 2019 tijdens Surfrock en het korenfestival in het Isala Theater.

‘De proeflessen zijn heel laagdrempelig, je hoeft niet te kunnen zingen of bladmuziek te kunnen lezen. Dankzij het oefenmateriaal kun je thuis oefenen en de dirigent begeleid je goed tijdens de repetities. Ik vind de samenhorigheid en het onderlinge contact met elkaar het allerleukst aan ons koor”, aldus Stephanie van ‘t Wout, koorlid sinds 2018.

Aanmelden voor de proeflessen kan heel eenvoudig via de website www.popkoorprestige.nl.