A green Christmas bij Intratuin

Dit jaar zal kerst nog groener zijn dan voorgaande jaren. Terwijl het verlangen naar een witte kerst in verschillende kerstliedjes aan bod komt, pakt Intratuin uit met groene, natuurlijke en duurzame thema’s. Groene kerstdecors gecombineerd met duurzame materialen zijn de sleutel tot een bewust en gezellige samenzijn dit jaar. ‘Afgelopen jaar zijn we actiever de natuur ingetrokken voor een frisse neus, om even tot ‘rust’ te komen of voor een heerlijke wandeling. Dat gevoel nemen we mee naar kerst. Naast de traditionele kerstboom zien we dat ook bijzondere kamerplanten een belangrijke rol krijgen. Kerst raakt meer en meer verweven met ons interieur, van de woonkamer tot de keuken, het terras en zelfs de slaapkamer. Wat ons betreft mag kerst gezien worden.

De Animal trend is absoluut nog niet voorbij. Waar vorig jaar alleen tijgers en panters nog ‘hot’ waren zie je komende feestperiode ook heel veel insecten terugkomen. En naast het kerstrood, dennengroen en licht goud, zien we ook zachtere accessoires, met ronde vormen en pasteltinten. Wie een voorliefde heeft voor natuur is bij Intratuin helemaal aan het juiste adres. De trend Forrest heeft een prachtig natuurlijk kleurenpalet waarin verschillende groen- en bruintinten gecombineerd zijn met licht goud en amber.

Tijdens de feestmaand worden maar liefst zestigduizend gratis kerstboomstekjes uitgedeeld voor een boom in eigen (moes)tuin. Iedereen die een kerstboom bij Intratuin koopt, krijgt een dennenboomstekje cadeau (zolang de voorraad strekt). Op die manier kan iedereen zijn steentje bijdragen aan een groenere omgeving. Onze kerstshow is geopend en dat is vroeger dan vorig jaar, daar zijn we super trots op. Waar je ook kijkt, overal is wat te zien. Er zijn prachtige fotohoekjes voor die leuke selfie of wandel langs alle wonderschone presentaties van miniatuurdorpjes. Laten we er met z’n allen een bijzonder mooie tijd van maken.’