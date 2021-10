Trap naar Maasboulevard afgesloten

Het was altijd zo makkelijk, de ‘sluiproute’ door de Rijnstraat, trap op, oversteken en je staat op de Maasboulevard. Met nadruk op ‘was’, want menig Gorzenees heeft al met verbaasde blik onderaan de trap gestaan met de ontdekking dat deze is geblokkeerd met een hekje.

door Bart Bos

‘Klachten over de, voor moeilijk ter been zijnde mensen, trap heeft de gemeente doen besluiten deze, en de trap ten hoogte Havendijk/Merwedestraat, af te sluiten met hekjes. Toegegeven, de decennia oude trappen zijn niet in de allerbeste staat en kunnen een opknapbeurt gebruiken, maar zo onveilig dat deze moeten worden afgesloten lijkt radicaal, dan kunnen we een hele reeks trappen in Schiedam afsluiten. Daarnaast is er ook het excuus van de gemeente dat de locatie van de trappen voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Bovenaan de trap bij de Rijnstraat houdt namelijk ook het trottoir op en het ontbreken van een oversteekplaats zou potentieel gevaarlijk zijn. Een trap plaatsen op een locatie met een doodlopend trottoir zonder mogelijkheid tot oversteken was natuurlijk nooit een perfect plan, maar in al die jaren hebben er geen noemenswaardige ongevallen voorgevallen.’

‘De voor iedereen uit de lucht vallende Schiedamse oplossing voor de ‘gevaarlijke trappen’: tijdelijk preventief afsluiten en binnenkort in zijn geheel verwijderen. Probleem opgelost… behalve voor omwonenden die nu een heel stuk moeten omlopen, en die onwetende die via het trottoir is komen aanlopen en een lange wandeling terug wacht. Oversteken is geen optie meer voor slecht ter been zijnde mensen door de hoge middenberm die is geplaatst bij de herinrichting van de Havendijk. Stukje over de weg lopen dan maar, dat is pas echt vragen om ongelukken. Misschien toch een veilige trap en/of oversteekplaats… of een in het oog springend bordje ‘doodlopend’ aan het begin het trottoir, maar welke functie heeft dat trottoir dan eigenlijk nog?’