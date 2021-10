Schiedamse ondernemers kunnen digitaliseringsvoucher aanvragen

De lockdowns tijdens de coronacrisis hebben veel impact op ondernemers, ook in Schiedam. De beperkingen om klanten fysiek in winkels en horeca te ontvangen onderstreepten het belang van een goed digitaal verkoopkanaal.

De gemeente ondersteunt retail- en horecaondernemers die verder willen digitaliseren. Zij kunnen de Digitaliseringsvoucher aanvragen. De ondernemer kan de voucher inzetten voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld bij het starten van online verkoopactiviteiten via een webshop, bij het verder professionaliseren van de bestaande online (verkoop)activiteiten, bij het digitaliseren van interne bedrijfsprocessen en bij het verbeteren van de cyberweerbaarheid. Wethouder Marcel Houtkamp: ‘Ik ben blij dat we de ondernemers kunnen helpen bij het verder digitaliseren. Het uitsluitend beschikken over een fysiek contactpunt met klanten is kwetsbaar. Digitale contactpunten zijn essentieel om risico’s te beperken en omzet te behouden. Deze voucher biedt ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden.’

Aanvragen

De ondernemers kunnen de Digitaliseringsvoucher gebruiken voor maximaal 50 procent van de kosten van de verbetering van de digitalisering. De subsidie kent een minimumbedrag van € 1.000 en een maximumbedrag van € 2.500 per onderneming. De regeling is bedoeld voor de kleinere ondernemers in het MKB, dus voor ondernemingen met maximaal 49 werknemers. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op schiedam.nl/digitaliseringsvoucher.

Digitaliseringsvoucher

De gemeenten Den Haag, Capelle aan den IJssel, Zoetermeer en Schiedam hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk programma om ondernemers in het MKB met een financi?le bijdrage te stimuleren tot verdere en betere digitalisering. Zij dienden een aanvraag in voor een zogenaamde MKB-deal bij de provincie Zuid-Holland. De provincie ondersteunt de Digitaliseringsvoucher met een financi?le bijdrage. Al eerder besloot ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het project te ondersteunen met een financi?le bijdrage in de organisatorische kosten van de regeling.