Er kan best één winnaar zijn van de Anne-Marie van der Lindenprijs

Het is geen vanzelfsprekendheid dat het bedrag van 25.000 euro van de Anne-Marie van der Lindenprijs wordt verdeeld over de drie uiteindelijke genomineerden, maar het is de eerste vijf jaar wel een soort traditie geworden. Het bewijst dat er in de zorg- en welzijnssector veel initiatieven zijn die financi?le ondersteuning verdienen.

Door Kor Kegel

Dat zegt de voorzitter van de jury, Anne-Marie van der Linden, naar wie de prijs is genoemd. En toch zou het zomaar kunnen zijn dat de jury op een gegeven moment ??n winnaar van de prijs aanwijst. Daar valt nu nog niets over te zeggen, want ongetwijfeld zijn alle inzendingen nog niet binnen. Uiterlijk op maandag 25 oktober kunnen organisaties in de zorg en het welzijn weer projecten voordragen om voor de Anne-Marie van der Lindenprijs in aanmerking te komen.

‘Ik zou het toejuichen als er na de coronacrisis weer een scala aan klantvriendelijke projecten op de rails worden gezet,’ zegt de juryvoorzitter. Ze heeft een sterke voorkeur voor projecten waar bewoners of cli?nten van zorg- en welzijnsorganisaties iets aan hebben. Projecten voor bijvoorbeeld automatisering maken geen kans. Veel mensen hebben tijdens de coronamaatregelen op alle fronten moeten afzien. Minder bezoek, minder ontmoeting, minder uitjes. Als ‘de Anne-Marie’ een stimulans kan zijn om meer mensen bij elkaar te brengen, zou dat geweldig zijn, zegt ze.

De prijs werd in december 2015 ingesteld door Chris Oomen, toenmalig bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar. Hij deed dat op eigen initiatief en uit eigen middelen. De prijs zou vijf jaar bestaan. Vorig jaar besloot Chris Oomen de prijs voor nog eens vijf jaar te laten bestaan. Hij noemde de prijs naar Anne-Marie van der Linden, die in december 2015 afscheid nam als directeur zorg en bestuurder van de Frankelandgroep. Het was een eerbetoon voor haar verdiensten in de ouderenzorg.

Met ingang van 2016 wordt de prijs van maximaal 25.000 euro jaarlijks uitgereikt aan organisaties die een project voor een goed doel willen voortzetten of een bijzonder project initi?ren. De prijs is bedoeld voor (startende) projecten en initiatieven in de zorg- en welzijnssector van de regio’s Nieuwe Waterweg-Noord en Delft, Westland en het Oostland (Lansingerland en omgeving). Zowel cure- en care- als welzijnsorganisaties kunnen een project indienen dat gebaat is bij een financi?le impuls. Het project dient direct klanten ten goede te komen.

Het inschrijfformulier en de voorwaarden zijn te vinden op www.annemarievanderlindenprijs.nl.

In de week van maandag 8 november maakt de jury de genomineerden bekend. Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen vindt de prijsuitreiking plaats op donderdag 2 december om 15.30 uur bij Hoppe aan de Nieuwe Haven in Schiedam.