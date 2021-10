Veel belangstellenden op zonovergoten Nieuwbouwdag

Wie de buienradar had gecheckt, kon zich ook vooraf al verheugen op een mooie Schiedamse Nieuwbouwdag. Terwijl afgelopen zaterdag alle terrassen toch flink vol zaten, meldden zich tot op het laatste tijdslot nog veel nieuwsgierigen in de Havenkerk aan de Lange Haven.

door Els Neijts

Z?nder morren met hun QR code in de aanslag. Even laten zien, je geboortemaand, de eerste letter van je voornaam noemen en gaan. Een kerk uit 1824 als decor voor nieuwbouw in 2022, het had wel wat. Het uiteenlopende nieuwbouw aanbod betreft zowel koop- als huurwoningen en biedt van herenhuizen tot appartementen en eengezinswoningen. In gerestaureerde oudbouw of op totaal nieuwe plekken. Nieuwe seniorenwoningen zitten ook in het pakket. Voor de sociale huurwoningen in die sector gelden de gebruikelijke voorwaarden, zoals lang genoeg ingeschreven staan bij Woonnet Rijnmond. De wachtlijsten voor dit type huisvesting lijken nog redelijk te overzien. Ook live kon je je alvast een idee vormen. Tijdens een georganiseerde wandeling, een erVAARing met S’loep of zelfs op de waterfiets.

De meeste Schiedammers bleken ondanks alle mooie oude gebouwen in de stad niet tegen nieuwbouw. Ook niet als die tussen de gekoesterde oudbouw komt te zitten. ‘Beter dan die rotte tanden in het gebit van de stad”, lacht een oudere dame met een knipoog. ‘Misschien voor veel mensen aan de prijzige kant, maar we kunnen er straks ook trots op zijn. Schiedam wordt er mooier van.’

Leegstand is asociaal

Wat de meeste Schiedammers wel erg stoort blijkt alle leegstand. Daar snapt jong noch oud(er) iets van. ‘Als een huiseigenaar dat flikt, moet hij door de gemeente op zijn vingers worden getikt”, vindt een jong stel. ‘Leegstand kost geld en is zeker in deze tijd uitgesproken asociaal.’ Niemand spreekt hen tegen. ‘Ik vind leegstand ook absoluut niet meer kunnen”, voegt een andere Schiedamse toe. ‘Er zijn nog steeds panden die al jaren en jaren leeg staan en waarvan de eigenaren maar niet in beweging zijn te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het hoekpand bij het Stadhuisplein, tegenover restaurant Z??lig en het oude Stadhuis. Dat zo’n markant pand, op zo’n prominente plek naast de kerk, al zo lang leeg staat is toch een doorn in ieders oog?’

Wie de Nieuwbouwdag is misgelopen kan die schade nog op verschillende manieren inhalen. De waterfietsen gaan tot het voorjaar op stal, maar S’loep vaart nog tot en met komend weekend. Met de rasechte Schiedammers Rob & Rob (Vollaard en van der Stel) kun je nog aan de wandel. ‘Wij gaan graag met (nieuwe) Schiedammers op pad voor een korte rondleiding met allerlei praktische tips. Over bijvoorbeeld het winkelaanbod, parkeergelegenheid, bezienswaardigheden, verenigingen en scholen.’ De brochure met alle nieuwbouwprojecten en met een aantal wandelingen en/of fietstochten langs bouwplekken, kunnen ook na de Nieuwbouwdag 2021 nog gratis afgehaald worden bij het I-Punt in de Waag aan de Lange Kerkstraat 39.