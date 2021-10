Wat is er komende week te doen in Schiedam?

Voorleesvoorstelling

Gratis Voorleesvoorstelling 4+ Ingrid en Dieter Schubert, 20 oktober 2021, van 14.00 tot 15.00 in de bibliotheek in de Singel 24. Ingrid en Dieter Schubert zijn bekende schrijvers en illustratoren van heel veel prentenboeken. Zij geven op woensdag 20 oktober een Voorleesvoorstelling in de Singel 24 voor kinderen van 4 jaar en ouder. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is ‘Worden wat je wil’. Ingrid en Dieter Schubert vertellen hoe een prentenboek tot stand komt. Waar halen ze hun idee?n vandaan? En hoe maak je een verhaal? Daarna lezen ze voor uit een van hun prentenboeken.

Schrijfcaf?

Op 20 oktober is er een Schrijfcaf? van 10.15 tot 12.15 uur in Korenbeurs aan de Lange Haven 145, kosten bedragen € 12,50. Schrijf je weleens een verhaal of gedicht en vind je het leuk om daar verdieping of variatie in aan te brengen? Of schrijf je nog niet, maar wil je dit wel een keer proberen? Kom dan naar het Schrijfcaf? in de Korenbeurs! Tijdens deze workshop krijg je door Carla Scheepe en Liesbeth Mende verschillende inspiratiebronnen en technieken aangereikt. Je leest en luistert naar gedichten en verhalen van bekende en onbekende schrijvers om de ‘kunst af te kijken’. Daarna ga je zelf aan de slag en deel je je verhaal met de andere deelnemers.

App-tour

Gratis app-tour: probeer de online Bibliotheek-app uit op 21 oktober van 11.00 tot 17.00 uur in De Korenbeurs aan de Lange Haven 145. Wil je de app van de online Bibliotheek weleens uitproberen? Kom dan op donderdag 21 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur naar de lees- en luisterspot in de Korenbeurs. Wij hebben 5 unieke luisterpalen ingericht en staan klaar om je te helpen met de e-books en luisterboeken in de app. En om antwoord te geven op al je andere vragen over het digitale aanbod van de bibliotheek.

Beweeg mee

Op 23 oktober start ‘Yoga en de seizoenen – beweeg mee in en met de herfst’. Een korte cursus waarmee deelnemers moeiteloos en gedragen door de natuur ruimte maakt voor henzelf, wat hen bezighoudt en waarnaar wordt verlangt. Op 3 zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur met seizoensge?nspireerde milde yoga, stilte, natuur, bewegen, binnen en buiten. Deze cursus wordt gegeven door Rianne Collignon, natuurcoach, yogadocent en organisator van stiltewandelingen in Schiedam. Data: 23 oktober en 6 en 20 november. Locatie: Yogastudio Yoia, Korte Haven, Schiedam. Meer informatie https://www.yoia.nl/yogaendeseizoenen/.

Proeverij, rondleiding en expositie

De start van de tweede jeneverproeverij ‘Begraven Branders’ op zondag 24 oktober is om 15.00 uur, opnieuw op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk 50, 3117 EW Schiedam. Aansluitend is er de proeverij in het Jenevermuseum. Er zijn verschillende jenevers te proeven bijvoorbeeld de Oude Kabouter van Herman Jansen, Locomotief Zeer Oude Genever van P.Melchers en Zeer Oude Genever van Bols. De toegangsprijs voor de proeverij en rondleiding is € 17,50. Aanmelding via email receptie@jenevermuseum.nl.

Digitaal Spreekuur

Gratis digitaal spreekuur op 28 oktober van 13.00 tot 16.00 op de Dam 1. Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Vrijwilligers van de bibliotheek helpen je op weg.

Stuur je bericht in

Ook uw agendabericht in de krant? Stuur uw agendabericht per mail naar ons toe. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Mail uw activiteit naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.