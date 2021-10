Agenda Schiedam

Geheimzinnige koffer Op zaterdag 9 oktober De Geheimzinnige Koffer, van 11.00 tot 13.00 uur in de Korenbeurs. Michael Reefs, een bekende kinderboekenschrijver, neemt je mee op avontuur naar ontsnapte sprookjes. Deze workshop is voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Escaperoom

Op zaterdag 9 oktober is er een Escape Room, van 14.00 tot 16.00 uur in de Korenbeurs. Michael Reefs leidt je op tot een echte avonturier en talenwonder. Workshop voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Dichten

Dichten met de stadsdichter, van 13.00 tot 15.00 uur in de Korenbeurs Beurszaal 1e verdieping. Zondagmiddag 10 oktober organiseert Schiedams Lef in de Bibliotheek een dichtworkshop o.l.v. de stadsdichter Yvette Neuschwanger. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 gaan samen met Yvette aan de slag met het thema diversiteit. Ook zal Jolie Hakkert van de voorleesbrigade aanwezig zijn om voor te lezen uit boeken over diversiteit. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

LHBTI-emancipatie

Op zondag 10 oktober wordt er gewerkt aan LHBTI-emancipatie van 15.30 tot 17.00 uur in Bibliotheek in de Korenbeurs, beurszaal 1e verdieping. Historicus Han van der Horst gaat in gesprek met Theo van der Heijden, Sandy Kardolus en Larisa Ham over de emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap de laatste 40 jaar. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Jillis Penningen

Uitreiking Jillis Bruggeman Penningen 2021 op maandag 11 oktober 2021 in bibliotheek in de Korenbeurs. Op Coming-Outdag, maandag 11 oktober zullen in de Bibliotheek in de Korenbeurs de jaarlijks terugkerende Jillis Penningen en - Opstekers worden uitgereikt. Op 9 maart 2021 zijn de winnaars al bekend gemaakt. Wegens de voortdurende onzekerheid rondom het Covid-virus is deze bijeenkomst vooralsnog besloten. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Digitaal Spreekuur

Digitaal Spreekuur op maandag 11 oktober van 10.00 tot 12.30 uur in De Nieuwe Harg aan het Hargplein 116. Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Klik en Tik

Op dinsdag 12 oktober is er de cursus Klik & Tik. Startdatum van de cursus Klik & Tik. De basis. Een vijfdelige computercursus voor beginners van 14.00 tot 16.00 uur op Dam 1. Meer informatie via www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Sport en Spel

Op dinsdag 12 oktober is er Sport en Spel van 13.30 tot 16.00 uur in ‘t Stoompje. Als Geheim Agent moet je natuurlijk wel sportief zijn en goed kunnen samenwerken. Een sportieve middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

