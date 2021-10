Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

QR-code, zegen of vloek? Wij kunnen er niet omheen de laatste tijd: de QR-CODE. Ik kan geen krant openslaan of zappen op de TV of de problemen hierover worden behandeld. Zelf ben ik er nog steeds niet over uit of ik nu een voorstander of tegenstander ben. Natuurlijk ben ik van die oudere generatie die best wel openstaat voor vernieuwingen, tenslotte moet je met je tijd meegaan en ben ik inmiddels goed bekend met computers, internet, mobiele telefoons en hebben tablets geen geheimen meer voor mij. Maar als er iets vastloopt en ook ik een servicedesk moet bellen, dan valt het op dat de meestal jongere mensen aan de telefoon gelijk met ingewikkelde termen en woorden mij om de oren slaat.

Daarom maak ik dan ook maar gebruik van mijn leeftijd en zeg dat ik een digibeet ben en warempel het helpt direct en word ik heel anders, maar ook begrijpelijk te woord gestaan. Zo ook de QR-CODE die men moet hebben als je uit eten wilt, een bioscoop bezoek, kortom overal waar je naar binnen wilt, moet je dat kreng tonen. Voor mij geen probleem, hij zit op mijn smartphone, maar hoeveel mensen hebben geen smartphone? Gelukkig worden deze geholpen bij bibliotheken, theater aan de Schie en ook Soos Blauwhuis is behulpzaam, alleen zo jammer dat sommige ouderen het ook na uitleg niet snappen. Geef ze eens ongelijk, ook ik snap niet dat ik met een QR-CODE gewoon naar binnen mag, maar dat dit geen garantie is dat ik Coronavrij ben.

Ik kan wel janken als ik hoor dat oudere mensen geweigerd worden, omdat zij geen QR-CODE hebben en begrijp op zo’n moment ook wel de demonstranten die tegen zijn.

Maar zoals met heel veel dingen zijn er voor- en tegenstanders en dat zal met alle regels wel nog een tijdje blijven en zal ook ik mijn zegeningen moeten tellen. Het is ook wel gemakkelijk als ik in de krant een lekker recept zie staan, mijn mobiel op de QR-CODE hou en ja hoor daar staat het recept op mijn mobiel en sla het op en ik heb alles bij de hand.

Maar als ik op een terras zit of naar een restaurant ga en op de tafel ligt een QR-CODE geplakt wat de menukaart moet voorstellen, sorry maar dan gaan mijn nekharen overeind en wil ik een gewone kaart om gezellig mijn keuze te kunnen maken.

Zoals u nu zult begrijpen dat ik er nog steeds niet uit ben of deze code een zegen of een vloek is. Als ik nu net op de radio hoor dat demissionair minister Hugo de Jonge nog niet weet of en wanneer hij wordt afgeschaft, denk ik: Hugo, afschaffen dat ding, want het is geen garantie of iemand wel of niet ziek is, maar het grootste voordeel van afschaffen is: geen ergernis meer, geen voor- of tegenstanders, gewoon rust en dat is waar ik het meeste naar verlang.

Joke Ballijns