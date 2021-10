Stedelijk Museum Schiedam duikt op in centrum Schiedam met De etalage

Verschillende Schiedammers gaan samen met het Stedelijk Museum Schiedam aan de slag in een atelier aan het Broersveld in het centrum van Schiedam. Na 14 atelierdagen onder leiding van kunstenaar Marcha van den Hurk is hun werk daar van 18 november tot en met 11 december 2021 te zien onder de titel De etalage.

Het gaat om mensen die werken aan hun geestelijke gezondheid. Iedereen mag de tentoonstelling bekijken en binnenlopen tijdens de wekelijkse workshops. ‘Op deze manier kunnen mensen die een zware periode achter de rug hebben hun creativiteit laten zien”, zegt Van den Hurk. Als ge?ngageerd kunstenaar werkt ze met mensen die door hun leefsituatie onvoldoende gezien worden. ‘We gaan tekeningen en ook beelden maken waarin je de verhalen en idee?n van de deelnemers ziet. Op die manier geven we mensen een stem, schudden we hun creativiteit wakker en kunnen ze trots zijn op hun werk.’

Samenwerking

Het museum richt zich op kunst en geschiedenis en werkt graag samen aan met Schiedammers. Museumdirecteur Anne de Haij: ‘Het is heel mooi dat deelnemers nu via de kunst aan hun herstel kunnen werken.’ De etalage is een initiatief van Jan Mostert en Joris Kelderman, medewerkers van de GGZ-Delfland, in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam, Doel Delfland, Ping Properties en verschillende partners uit de stad.

Open

De deelnemers werken en exposeren in het atelier in de winkelstraat, omdat het gebouw van het Stedelijk Museum Schiedam vanwege een gemeentelijke renovatie tijdelijk dicht is. De voorkant van de ruimte is helemaal van glas. ‘We hebben bewust gezocht naar een plek die open was, zodat voorbijgangers kunnen zien wat er gebeurt”, vertelt Van den Hurk. Tijdens de sluiting duikt het museum in de stad op met tijdelijke pop-up tentoonstellingen, vanaf half oktober op het terrein van de Glasfabriek Schiedam. Eerder dit jaar konden bezoekers terecht in de Sint Janskerk (Stadscocon) en de Havenkerk (Kijkdepot Schiedam).

Dialoogtekeningen

Als community artist ontwikkelde Van den Hurk het concept van de dialoogtekeningen, waarbij mensen tekenen wat ze bezighoudt. Ze werkte onder andere bij de Pauluskerk in Rotterdam, een opvangplek voor dak- en thuislozen. Afgelopen zomer ging ze tijdens Art Rotterdam met een groep gedetineerden aan het werk. De gevangenen beschilderden vlaggen met een eigen boodschap die aan de Van Nelle Fabriek wapperden. Op die manier kregen ze een stem. Haar werk draagt zo ook bij aan een positief beeld van specifieke groepen in de samenleving.

Gastkunstenaars

‘Bij de workshops is het proces belangrijk”, vertelt Van den Hurk. ‘Na de kennismaking waarbij de deelnemers hun verhaal vertellen of iets anders delen, komen de idee?n en gaan de deelnemers aan het werk. Gaandeweg maken ze keuzes en groeit de installatie als een uitdijende olievlek.’ Bij enkele sessies zijn gastkunstenaars aanwezig, onder wie Isabel Ferrand en Marisa Rappard. Van beide kunstenaars heeft het museum werk in de collectie. Ook doet de Rotterdamse kunstenaar Daan Koens mee, waarmee het museum eerder samenwerkte.

Herstelacademie

Initiatiefnemers Jan Mostert en Joris Kelderman werken bij de GGZ-Delfland. Ook hebben ze ervaring; Mostert werd twee keer opgenomen, Kelderman kreeg al op jonge leeftijd met psychoses te maken. Mostert die in zijn vrije tijd zeefdrukker en fotograaf is, richtte de Herstelacademie op, die nu onderdeel vormt van de GGZ-Delfland. Kelderman werkt ook als zelfstandig ondernemer op het gebied van tekst, welzijn en kunst.

Mail

De tentoonstelling Post/Delete van twee scholieren in het Stedelijk Museum Schiedam, waarbij Isa & Lisa het zelfbeeld van jongeren en de invloed van sociale media onderzochten, inspireerde Kelderman. ‘Ik dacht: ‘Wat zij deden, kunnen wij ook’.’ Mede namens Jan stuurde hij een mail naar het museum met het plan voor wat nu van start gaat als De etalage.

Van/Voor/Door

Het museum werkte sinds enige tijd samen met Schiedammers volgens de Van/ Door/ Voor-methode. ‘Dat maakte dat dit plan bij ons past”, zegt Asha Capella, verantwoordelijk voor het programma Mijn Schiedam bij het museum. ‘Het is Van ervaringsdeskundigen Joris en Jan, Door verschillende partners uit de stad en Voor Schiedammers die sommige mensen als outsiders zien.’

De etalage, pop-up project in samenwerking met kunstenaar Marcha van den Hurk, Broersveld 31, 3111 LD in Schiedam. De Atelierdagen zijn op 2 oktober tot en met 16 november 2021, dinsdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Tentoonstelling is van 18 november tot en met 11 december 2021, dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.