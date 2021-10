Op vrijdag 22 oktober in de herfstvakantie kunnen kinderen op paddenstoelenavontuur in de polder. Wat is er fijner dan een dag op een weiland, met toffe natuurtochten, een vuurtje, paddenstoelen experts en nog veel meer? De paddenstoelendag is midden in de natuur op speelpolder Wijland, dat is een geweldig leuke speelplek met volop natuur avontuur: ravotten en klauteren en aan een touwen over de sloot slingeren. Onze tip: neem een kleedje mee en ga tussendoor gezellig picknicken. Paddenstoelen zoeken, ravotten en kampvuur

‘Welke paddenstoelen zijn er, welke kun je eten? Je mag de natuurgids de oren van het hoofd vragen. Doe mee aan de vele activiteiten. Maak brood op stok bij het kampvuur, ga aan de slag om je eigen pijl en boog te maken of doe het spinnenweb. Kinderen die willen deelnemen stappen uit tramlijn 21 en lopen een paar minuutjes tot Speelpolder Wijland op de Harreweg. De speelpolder is omgeven door weilanden en sloten.

De activiteit is op vrijdag 22 oktober, € 7,50 per kind of € 5,00 met Rotterdampas. Ouders gratis. Aanmelden en betalen kan via www.destaduit.nl. Er is geen pinautomaat. Er is een portacabin toilet, maar geen kraanwater. Neem een flesje water mee en een boterham. Kaplaarzen zijn handig. De Stad Uit werkt eraan om kinderen met school en in hun vrije tijd naar natuur en boerderijen rondom de stad te brengen. Sinds 2015 zijn bijna 25.000 kinderen op natuurreis gegaan. Het Paddenstoelenavontuur wordt mogelijk gemaakt dankzij NME Gemeente Schiedam, Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland.