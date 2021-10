Boekbespreking

Onder buren door Juli Zeh De man van Dora is obsessief actief in de milieubeweging. Hij adoreert Greta Thunberg en legt zijn vrouw gaandeweg steeds meer regels op. Dora zet zich daartegen af door zo nu en dan expres een statiegeldfles bij het gewone afval te gooien. Haar man windt zich er steeds meer over op en probeert haar verbeten te corrigeren. De coronamaatregelen maken de situatie nog erger. Na zijn verbod op het uitlaten van de hond, is de maat vol en verlaat Dora het huis.

Ze koopt een oude rentenierswoning in het plattelandsdorp Bracken en probeert daar samen met haar hond Jochie-Roggie een nieuw leven op te bouwen. Dat valt nog niet mee, want het huis is vervallen en de tuin een te grote, woeste wildernis. De buurman stelt zich aan haar voor als ‘de dorpsnazi’ en dreigt haar hond dood te trappen als deze nog eens in zijn aardappelveld terechtkomt. Het dorp blijkt sowieso bevolkt te zijn door AfD-stemmers en andere door het leven en de politiek teleurgestelde, maar beslist kleurrijke inwoners.

Dit uiterst actuele boek stipt haarfijn allerlei zaken aan die in deze coronatijd aan de oppervlakte zijn gekomen; de angst voor besmetting, waardoor sommige mensen zich nogal bijzonder gingen gedragen, het verschil tussen een pandemie in de stad en het platteland, het complotdenken, de opkomst van rechtse partijen. Juli Zeh beschrijft het met milde ironie en is in staat mensen levensecht neer te zetten met hun angsten en afwijkingen, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Een heerlijk boek dat tot nadenken stemt, maar wat ook zorgt voor fijne relativering.

Cijfer: 10