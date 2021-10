Een reis door Afro-Peruaanse ritmes

Om de herfst door te komen heeft de SodaFabriek in Schiedam tien concerten op het programma gezet. Het eerste concert staat in het teken van de Afro-Peruaanse ritmes. Het culturele Afrikaanse erfgoed in Zuid-Amerika had een sterke impact in Peru, centrum van het Spaanse Imperium.

Daar werden de muziekstijlen geboren die de Afrikaanse en Europese cultuur wisten te vermengen. Hieruit ontstond het zaadje dat ook in de buurlanden ontkiemde en een kleurrijk, origineel en oneindig cultureel landschap creëerde. ‘Afro-Peruaanse muziek is pure levenskracht waar alle menselijke emoties samenkomen en expressie vinden. Componiste, dichter en zangeres Chabuca Granda met haar prachtige composities en elegantie bracht de Afro-Peruaanse ritmes in de schijnwerpers en gaf deze muziekcultuur bij het grote publiek de aandacht die het verdiende. Haar ‘criollo’ (mix tussen Europees en inheems) walsen en Afro-Peruaanse ritmes zijn een reflectie van de Latijns-Amerikaanse identiteit”, zegt organisator Rob Dijkstra.

Dit is het eerste concert uit de reeks Totin con Soda, Raíces Afro-Ibéricas, waarin door steeds wisselende muzikanten wordt onderzocht wat de verbanden zijn tussen Spaanse, Argentijnse, Kaapverdiaanse, Peruaanse, Braziliaanse, Chileense, Portugese en Cubaanse muziek. ‘Ieder optreden en daarmee iedere behandelde muziekstijl worden gastmuzikanten uitgenodigd die een authentieke verbinding hebben met die specifieke stijl. Dit alles maakt het programma tot een zeer complete culturele ervaring.’

Het concert is op 8 oktober van 20.00-22.00 uur in de SodaFabriek aan de Makkersstraat 3-5, 3111 AL in Schiedam. Entree kost 10 euro, reserveren via totinconsoda@gmail.com.

Muzikanten; Alvaro Rovira - 8-snarige gitaar, Mirre Valkenburg- zang, Lauriane Ghils - cajón Peruano, zang en Miguelángel Clerc- gitaar.