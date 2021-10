Kinderboekenweek 2021 in het Schiedams Boekhuis

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kunnen kinderen alles worden wat ze willen en alvast dromen over later. Tijdens de Kinderboekenweek geeft het Schiedams Boekhuis extra aandacht het thema door allerlei boeken op voorraad te hebben. Zo ook het prentenboek ‘Dromer’ voor de

Kinderboekenweek geschreven door Mark Janssen. Kinderboekenweekgeschenk ‘Tiril’ en de toverdrank is geschreven door Bette Westra. De schrijfster is bekend van het boek ‘Uit elkaar’, waar ze afgelopen jaar de Woutertje Pieterse prijs, de Gouden Griffel en de Boekenleeuw mee won. Het Kinderboekengeschenk krijgen mensen cadeau bij aankoop van € 12,50 aan kinderboeken. De Kinderboekenweekkrant en de voorleesgids liggen klaar, zo kan je alvast inspiratie op doen voor de Kinderboekenweek. Op woensdag 13 oktober van 15.00 tot 16.30 uur is er een Meet & Greet met Linda Dielemans. Als archeoloog én kinderboekenschrijver vertelt Linda met liefde over haar ontdekkingen en vliegt de luisteraar met haar terug in de tijd. Locatie: Het Schiedams Boekhuis.

Op zondag 17 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur is er een expositie en voorleessessie door Raoul Deleo en Noah J. Stern over het boek ‘Terra Ultima’. Tijdens deze expositie zullen een aantal prachtige tekenen uit het boek ‘Terra Ultima’ van Raoul Deleo te bewonderen zijn en de samensteller Noah J. Stern zal gaan voorlezen uit het boek. Uiteraard is er ook gelegenheid om het boek ‘Terra Ultima’ aan te schaffen. De expositie zal plaatsvinden in Galerie 158 van Margi Geerlinks aan de Hoogstraat 158 in Schiedam en de entree is gratis