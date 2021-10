Boterstraat lijkt soms wel het circuit van Zandvoort

Wegversmallingen zijn bedoeld om autorijders te temperen, maar in de Boterstraat zie je het tegenovergestelde. De twee vernauwingen aan het begin en het eind van het smalle stuk Boterstraat poken de psyche van de weggebruikers op om eerder dan de tegenligger bij de volgende wegversmalling te zijn.

Door Kor Kegel

Op dat stukje Boterstraat van nog geen honderddertig meter lengte worden de hele dag door snelheden van tachtig kilometer per uur neergezet. ‘Het lijkt het circuit van Zandvoort wel”, zegt buurtbewoner Roel Ligterink. Een automobilist heeft de ene versmalling gepasseerd en ziet dan aan de andere kant van de volgende versmalling een tegenligger naderen en geeft dan vol gas om er eerder te zijn. In de Boterstraat zie je de terreur van het ongeduld.

De bewoners van de Boterstraat en Keupelstraat klagen er al vijf jaar over. Het voortrazende verkeer bewijst dat het 30 km-bordje massaal wordt genegeerd. Het is een klein bordje, amper te zien, en het wordt niet herhaald. De bewoners hebben het al vaak aangekaart bij de politie en de wijkagent en bij de gemeente Schiedam, maar ze verwijzen naar elkaar en de situatie blijft extreem gevaarlijk, mede omdat de Boterstraat heel smalle trottoirs heeft en er ook kinderen fietsen. Roel Ligterink zet er een wedje op dat snelheidscontrole tijdens de ochtend- en middagspits flink wat bekeuringen oplevert en dus lucratief is.

Ongeluk

‘V??r de zomer hebben we een plan ingediend om eenrichtingverkeer in de Boterstraat te herstellen,’ zegt hij. De bewoners kregen na de zoveelste klacht te horen dat de gemeente een plan in de maak heeft om de Boterstraat, Kreupelstraat en Ooievaarsteeg aan te pakken. Een suggestie om dan alvast 30 km op straat te schilderen werd niet overgenomen. Vorig weekend was het weer raak. Een automobilist reed een groene paal van de Herenstraat er finaal uit en de vuilstortkoker raakte ernstig beschadigd. Roel Ligterink: ‘Het is gewoon wachten op een ongeluk en dan is er niemand thuis om verantwoording af te leggen.’

Het valt hem op hoeveel bestuurders lak hebben aan de verkeerslichteninstallatie op de kruising van Boterstraat en Broersvest. Het is een schijnbescherming van overstekende voetgangers en fietsers. ‘Met veel bombarie is door de wethouder de zebra Kreupelstraat-Lange Kerkstraat geopend. Voor de veiligheid. Maar dat bestuurders naar de zebra scheuren en vlak daarvoor afremmen, levert nieuwe onveiligheid op,’ aldus Roel Ligterink. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat gemeenteraadsleden nu niet aan de bel trekken.