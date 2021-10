Expositie Andere Ogen laat de transitie van de Schiedamse bevolking zien

Naar aanleiding van de viering van 750 jaar Schiedam (in 2025) ontvangt stichting KunstWerkt het Cultureel Forum Schiedam met werk van jonge fotografen. Met een stipendium (toelage) van het Forum hebben ze de sociale transities van de Schiedamse bevolking in beeld gebracht. De bevolking van Schiedam is divers van achtergrond en voortdurend in verandering.

Drie fotografen zijn op basis van hun, nu al indrukwekkende oeuvre, geselecteerd door een vakkundige jury bestaande uit Anne de Haij, Reyn van der Lugt en Rebecca Simons. De opening is op zondag 10 oktober om 15.30 uur. Interview met Maarten Mulder en Annemarie Sour, de initiatiefnemers van het Stipendium. Finissage zondag 24 oktober om 15.30 uur. De openingstijden zijn gedurende deze tentoonstelling verruimd van 12.00 uur tot 17.00 uur. Toegang € 3,- (< 18 jaar gratis). Voor de opening en finissage is een geldig corona-toegangsbewijs nodig. Bij de ingang moeten bezoekers hun QR-code laten scannen. Stichting KunstWerkt heet bezoekers van vrijdag t/m zondag van harte welkom in Ruimte in Beweging, Boterstraat 81, 3111 NB Schiedam (ook op afspraak). Kijk voor meer informatie op www.stichtingkunstwerkt.nl.

Desiré van den Berg

Desiré van den Berg is autodidact en is actief als reisfotograaf en fotograaf van het nachtleven en subculturen. Ze werkt zowel met analoge als digitale fotografie en is vooral bekend als portret- en documentairefotograaf. Zij heeft een speciale belangstelling voor wetenschappelijk en filosofisch onderzoek naar waarheid, objectiviteit en realiteit, en beschouwt haar werk als een voortdurende studie naar deze onderwerpen.

Lana Mesics

Lana Mesics master-afstudeerproject aan Sint Joost in Breda ging over ‘onzichtbare spirits’, die ze door middel van fotografie zichtbaar wilde maken. Het onzichtbare proces van vergeving kwam in beeld in Rwanda met de reconstructie van het moment van verzoening van slachtoffers en daders. In Sao Paulo bracht ze de onzichtbare stad in beeld. Ze beschouwt een objectief documentair beeld als achterhaald en laat juist zien waar de fictie zit.

Çigdem Yuksel

Çigdem Yuksel is autodidact met een passie voor visuele journalistiek. Naast haar opdrachten werkt zij aan persoonlijke, langetermijnprojecten, zoals een onderzoek naar de representatie van moslima’s, confrontaties binnen de moslimgemeenschap over onderwerpen als (homo) seksualiteit, religie, en ‘self empowerment’ en Syrische vluchtelingenkinderen, die werken in lokale textiel- en schoenfabrieken. www.cultureelforumschiedam.nl.

