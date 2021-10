Keurmerk voor zeven sociaal ondernemers

Het aantal gecertificeerde sociaal ondernemers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis groeit. Onlangs ontvingen zeven van hen uit handen van de wethouders Duncan Ruseler van Schiedam, Sjoerd Kuiper van Maassluis en Bart de Leede van Vlaardingen het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’.

Het gaat om de bedrijven: Argos Zorggroep, Van der Valk Systemen B.V., Food in Concept, Duocar B.V., Sococo B.V., U&B Works en ADC van der Heym. Zij ondertekenden niet alleen het conventant Sociaal Werkpact MVS, maar lieten ook zien echt werk te maken van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds begin dit jaar kregen al 25 ondernemers het keurmerk uitgereikt.

‘Eind 2022 moeten het er honderd zijn”, zegt Jop Schmeitz van het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is het participatiebedrijf van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De 32 keurmerkhouders zijn samen nu al goed voor 46 extra werkplekken. De cijfers stemmen Schmeitz tevreden. ‘We liggen goed op koers. Onze doelstelling is om in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in twee jaar tijd honderd extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.’

Het keurmerk vloeit voort uit het Sociaal Werkpact MVS dat Stroomopwaarts december 2020 in het leven riep om extra werkplekken te realiseren voor deze groep mensen. Door het ondertekenen van het convenant Sociaal Werkpact MVS onderschrijven ondernemers de sociale opgave van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. ‘Ze spreken hiermee hun intentie uit om sociaal te ondernemen”, legt Schmeitz uit. ‘Een accountmanager van het Werkgeversservicepunt adviseert bedrijven zo nodig wat er haalbaar is. Er is altijd iets mogelijk. Bijvoorbeeld werkplekken cre?ren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of werk uitbesteden aan het Werkleerbedrijf. Wij denken graag met de ondernemers mee en komen samen tot een oplossing.’

Ondernemers die niet alleen de intentie hebben om sociaal te ondernemen, maar het ook daadwerkelijk doen, ontvangen het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’. Dit is twee jaar geldig. Schmeitz: ‘Het keurmerk laat zien welke ondernemers in de regio inclusief ondernemen. Bovendien stimuleren we andere ondernemers om dit ook te gaan doen. Met het keurmerk kunnen ondernemers zich profileren. Zij zijn een jaar lang gratis lid van het Sociaal Economisch Netwerk MVS en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van dit netwerk. Bovendien wijzen wij alle inkopende partijen bij de gemeenten op de lijst met keurmerkhouders.’

Meer informatie op www.stroomopwaarts.nl/zakelijk. Het Werkgeversservicepunt is bereikbaar via tel. 010-2465500 of e-mail: wsp@stroomopwaarts.nl.