Jack wil met zijn gedichtjes graag een beetje pesten

Jack de Prenter is eigenlijk een techneut die een jaar geleden nog met plezier voor de klas stond. Toch schrijft hij al vanaf zijn kinderjaren ook graag gedichtjes en korte verhalen. Een boek is er nog nooit van gekomen, maar Jacks gedichtjes verschijnen voortaan wel regelmatig in deze krant.

door Els Neijts

Jack ziet, hoort en ruikt overal inspiratie. ‘Als ik in de tram, bus of waar dan ook gesprekken ‘afluister’, gebruik ik daar vaak flarden van in mijn teksten. Maar mijn bron kan ook iets totaal anders zijn. Ik speel en stoei graag met taal, net zoals ik vroeger al graag dingen uit elkaar peuterde om te kijken hoe ze werkten. Er zijn overeenkomsten.’

Het leukste aan zijn technische know how en ervaring vond Jack altijd dat hij zijn kennis kon overdragen. ‘Dat heb ik op heel uiteenlopende plekken gedaan. Ook in het speciaal onderwijs en vaak voor de lol. Het allermooiste vind ik het om mensen te overtuigen dat zij iets ??k kunnen. Ik zeg altijd Als je maar wil... Dat klinkt misschien bot maar het is wel zo. Aan proberen heb je niks, dan kom er niks van terecht... Gewoon doen!’

Confronterend

In zijn gedichtjes is Jack ook vaak confronterend. ‘Ik hou er van om mensen in een paar regels een speelse draai om hun oren te geven en in mijn korte verhalen zit vaak een dubbele bodem. Sommige mensen vinden me cynisch, anderen ironisch. Zelf denk ik iets daar tussenin. Ik heb drie jaar aan toneel gedaan, maar de regisseur vond me zelfs t? cynisch. Toen we een keer een sonnet moesten (leren) schrijven heeft hij me tot mijn enkels afgebrand en in ??n telefoontje laten weten dat ik niet meer hoefde te komen.’

Toch schrijft Jack zijn gedichtjes niet alleen om (terug) te pesten. ‘Misschien eerder om gezien te worden. Ik ervaar in contacten te vaak eenrichtingsverkeer, de meeste mensen hebben een masker op. Het zou ook kunnen dat ik zelf iets t? open ben. Op het moment durf ik bijna niks meer in vertrouwen te vertellen, en ben ik hard aan het oefenen om mijn mond te leren houden. Of misschien kan ik gewoon niet tegen kritiek...’

Jack zit al een jaar lang ziek thuis. ‘Ik ben voor de tweede keer in tien jaar totaal opgebrand. Waarschijnlijk omdat ik zo open en nieuwgierig ben en me overal met huid en haar in stort. Bovendien ben ik ook nog een perfectionist en alles moet zo effici?nt mogelijk. Zelfs als ik de vaatwasser in- of uitruim zoek ik steeds opnieuw naar manieren om dat praktischer aan te pakken. Vroeger kon ik alles, tegenwoordig bijna niks meer. Zelfs als er een heel klein dingetje misgaat, verzuip ik meteen totaal in de stress. Als ik niet weet wie me belt neem ik niet op en zelfs mijn voicemail durf ik al een hele tijd niet af te luisteren.”cGedichtjes en korte verhalen schrijven lukt nog wel. ‘Ik heb ook altijd graag een boek willen schrijven, maar dat komt er maar niet van. Dat duurt ook te lang..., denk ik.’