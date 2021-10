Nico van der Laan heeft hele woningmarkt zien veranderen

Door Kor Kegel

‘De woningmarkt is compleet veranderd”, zegt hij. ‘Vroeger, als je geïnteresseerd was in een woning, kon je proberen af te pingelen. Vaak lukte dat. Nu zou dat niet meer kunnen, integendeel. Nu kun je beter een hoger bod uitbrengen dan de vraagprijs, anders maak je geen kans. En dan moet je niet te zuinig zijn, want dan gaat iemand voor die net meer geboden heeft.’

‘Volgens mij gaat dat niet goed. Straks zitten we weer in een bubbel dat de huizenprijzen te snel gestegen zijn en alles weer instort. We hebben het eerder meegemaakt”, zegt Nico van der Laan.

De rente is ongekend laag, zegt hij. Anderhalf procent. Het komt erop neer dat iemand met een gewoon salaris een woning van vier ton kan kopen. Wees voorzichtig, zegt hij. Als de rente verdubbelt, verdubbelen je woonlasten mee. Wil je dan verkopen, dan zou wel eens kunnen blijken dat de hypotheek hoger is dan de verwachte opbrengst. ‘Ik voorzie dat veel huizen onder water komen te staan”, zegt hij in een jargon dat gemeengoed is geworden. Zet iemand de rente voor twintig jaar vast, dan kun je rustig blijven zitten, maar daardoor kan de woningmarkt stagneren, zegt de ervaren makelaar. Hij vond het vroeger leuker.

Wassenaar

In 1978 begon de Schiedammer als assistent bij makelaardij Wassenaar. Hij volgde de opleiding en wilde zelf makelaar worden, maar dat kon in die tijd alleen als je een directeursfunctie had bij een makelaarskantoor. Dat zat er bij Wassenaar niet in, dus richtte Nico van der Laan een eigen zaak op waarvan hij zichzelf directeur maakte. In 1981 werd hij als makelaar beëdigd. Hij vestigde zijn kantoor in een hoekpand aan de Vlaardingerdijk. In 1995 verhuisde de makelaardij naar de Korte Singelstraat, waar de zaak nog altijd gevestigd is. ‘Het was een gouden tijd. Je verdiende geld als water, ondanks dat de concurrentie groot was. Maar we kenden mekaar allemaal, we kwamen wekelijks bijeen in ‘t Sterretje. Daar werd met geld gesmeten. Tot de Kredietcrisis van 2008 en de daarop volgende economische crisis die tot 2013 duurde. Toen moesten we allemaal de eindjes aan elkaar knopen. De markt zat vast. Niemand kocht.’

Taxatie

Er staan momenteel 270 huizen te koop in Schiedam, een aantal hiervan bij makelaardij Van der Laan. ‘Vroeger hield je open huis en dan kwamen alle belangstellenden kijken. Door de coronamaatregelen kan dat niet meer. Nu leid je acht kijkers per middag rond.’ Wat hem tegen de borst stuit, is dat het model-taxatierapport verandert. Naast makelaar is Nico van der Laan ook taxateur, waarvoor je afzonderlijk beëdigd wordt. Nu telt een taxatierapport twaalf pagina’s. Straks moet dat 53 pagina’s tellen, waardoor de taxateur uren langer aan het rapport moet werken, maar waardoor de taxatie ook tweemaal zo duur wordt. ‘De Nederlandse Bank wil het zo”, zegt hij. ‘Alles wordt in databanken vastgelegd, zodat een bank meteen kan zien of een hypotheek verstrekt kan worden. Wil je weten wat een woning waard is, dan wordt er gekeken naar wat vergelijkbare panden in de directe omgeving hebben opgeleverd. Ondanks dat er enorme verschillen kunnen zijn in de staat van onderhoud en comfort. Toen ik begon, was het onderbuikgevoel veel belangrijker. Op basis van je ervaring kon je een vraagprijs adviseren en het huis in de verkoop nemen. Dat is helemaal veranderd. Als deze ontwikkeling zich doorzet, denk ik dat het beroep van taxateur verdwijnt. Dan wordt alles standaard.’