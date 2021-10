Advertorial: Met deze tips koop jij de perfecte schooltas!

Als de vakantie achter de rug is, dan komt vaak het jaarlijks terugkerende ritueel. Je moet weer schoolspullen kopen. Voor de meeste mensen geeft dit best wel veel stress. Want schoolspullen moeten een bepaalde kwaliteit hebben, maar je wilt ook indruk maken. Je wilt met mooie spullen het nieuwe schooljaar in gaan. En al die spullen inclusief boeken moeten worden vervoerd in een goede schooltas. En die heb je dus ook in duizenden soorten en maten. Waar moet je dan op letten als je een schooltas koopt? Dat lees je hier!

Neem de tijd!

Er zijn zoveel verschillende soorten en maten schooltassen te vinden. Het is erg belangrijk om de tijd te nemen om een goede schooltas te kopen. In verschillende prijsklassen heb je meer dan voldoende aanbod dus ook als je een beperkt budget hebt, kun je zeer zeker slagen. Je zult alleen wel kritisch moeten kijken.

Vaak zijn de goedkopere schooltassen minder stevig dan een duurdere. Hoeft niet hoor, maar vaak is het wel zo. Op zich is dat niet zo een ramp alleen de kans is groot dat je dan volgend jaar weer een schooltas aan kunt schaffen. Het zou toch mooi zijn als je een schooltas vindt die meerdere jaren mee kan gaan.

Waar heb je de schooltas voor nodig?

Belangrijk om voor jezelf te bepalen is waar je de schooltas allemaal voor nodig hebt. Tegenwoordig worden veel lessen ook met digitaal materiaal gegeven. Waar je in de jaren negentig voor elk vak wel twee of drie boeken nodig had, is dat nu vaak veel minder.

Alleen in onze huidige tijd is het ook steeds vaker zo dat we daarvoor in de plaats weer een laptop mee moeten nemen. Aangezien veel lessen digitaal gaan.

Als dit het geval is, zou je er ook voor kunnen kiezen om te kijken voor een stevige handtas, zoals een Ted baker tas, en een goede laptop tas. Zo zie je al dat je heel makkelijk kunt combineren.

Kies altijd voor kwaliteit

Een goede schooltas kopen is niet goedkoop. Je kunt wel een goedkope rugtas vinden, maar vaak is de kwaliteit aanmerkelijk minder, terwijl je een rugtas de hele dag mee moet sjouwen op jouw rug. Dus het is belangrijk om jezelf een goede, kwalitatieve tas te gunnen.

Als het budget een probleem is, zou je bijvoorbeeld de sales aanbiedingen in de gaten kunnen houden. Met grote regelmaat komen de rugtassen in de aanbieding. Op die manier kun je dan vaak een kwalitatief goede tas kopen voor weinig geld.

Koop een regenhoes

Wil je ook dat jouw boeken te allen tijde mooi blijven? Dan kun je ook kijken voor een regenhoes voor jouw schooltas. Vooral als je fietsend naar school moet en je hebt veel boeken dan is het heel handig om een regenhoes voor jouw schooltas te kopen, want we weten allemaal dat het Hollandse klimaat erg onvoorspelbaar is en dat je geregeld een regenbui op je bolletje kan verwachten.

Hopelijk slaag jij er met deze tips in om een goede schooltas te kunnen kopen.