Bouwstart huurwoningen van belang voor senioren

Woonplus bezit zestig procent van de woningen in Nieuwland. ‘Dat is te veel. Zo’n hoog percentage past niet in onze beleidsdoelstellingen”, zei directeur-bestuurder Emile Klep dinsdagmiddag bij de start van 37 huurappartementen aan de Parkweg, hoek Burgemeester Van Haarenlaan.

Door Kor Kegel

‘De huurwoningen zullen vooral geschikt zijn voor senioren. Er is grote behoefte aan aantrekkelijke huurwoningen in het sociale segment”, zei Klep. Het zal een doorstroming op de markt op gang brengen die zeer wenselijk is. In dit deel van Nieuwland wordt een omgeving tot stand gebracht, waarin de bewoners een mix gaan vormen van de verschillende sociaal-economische groepen.

De 37 woningen waarvan gisteren de bouw formeel van start is gegaan, zullen alle eigendom van Woonplus zijn. Maar ze maken deel uit van een groter project, In de Buurttuin, en daarin zal het woningbezit van Woonplus uitkomen op veertig procent. Door transformatie van woongebieden zal de woningcorporatie dus geleidelijk tot vermindering van het percentage woningbezit in heel Nieuwland komen. ‘Daarmee dragen we bij aan een beter gemengde samenstelling van de wijk”, aldus Klep.

Samen met wethouder Antoinette Laan trok hij een doek van een insectenhotel en dat was het offici?le startsein. Van Wijnen is de bouwer en projectontwikkelaar. Het bedrijf ontfermt zich ook over de inrichting van de buitenruimte, zelfs tot buiten het project In de Buurttuin, zei woordvoerder Arjan van Meijeren. Het effect zal zijn dat de nieuwbouw en de omringende buitenruimte harmonisch in elkaar overlopen. Het project telt in totaal 145 woningen, zowel appartementen als rijtjeswoningen met tuin. Het worden huizen die in energieverbruik ‘nul op de meter’ scoren.