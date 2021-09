Onthulling van mozaïek van eigen makelij op burendag Spieringshoek

Tientallen bewoners van de Laan van Spieringshoek gingen zaterdag zes eeuwen terug in de tijd. In de fraai aangelegde tuin achter het appartementencomplex hielden ze een geslaagde Burendag, die deels in het teken stond van het kasteel dat ooit in de nabije omgeving gestaan heeft.

Door Kor Kegel

De 9-jarige Lana de Leeuw had historische tekeningen van het kasteel gezien en gaf er een eigen interpretatie aan, die door de vrijwilligers van Spieringshoek vervolgens eigenhandig ‘vertaald’ werd in een moza?ek in primaire kleuren. Lana mocht het mozaïek zaterdagmiddag zelf onthullen. Het bevindt zich op de voorzijde van een plantenbak, die op een mooi plekje in de gloednieuwe achtertuin staat. Deze zone langs de singel van de Burgemeester Van Haarenlaan hebben de bewoners in bruikleen gekregen van de gemeente Schiedam. In een wijkdeal is afgesproken dat de bewoners er zelf zorg voor dragen.

De Burendag trok vijfentwintig bewoners met minstens zoveel andere bezoekers die dankzij het zonnige weer een leuke middag hadden met ter afsluiting een weldadige barbecue. Maar voor het zover was, bewonderden ze de fantastische tuin en namen ze deel aan een activiteit, zoals het maken van een functionele afscheiding aan de zijde van de Van der Brugghenlaan. Ook werd er een egelhuisje gebouwd en maakten ze kerstversieringen op boomstamschijfjes; dan is dat alvast maar gedaan voor de kerstperiode. De Burendag verliep immers in een vergelijkbare stemming: warm en gezellig.

Het eerste kasteel van Spieringshoek stond in een hoekige bocht van de hoge zeedijk. De bouwheer was vermoedelijk Wouter Spiering in het jaar 1203. Harman van Poelgeest kocht het kasteel en noemde het Spieringshoek. Zes jaar na het begin van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten liet graaf Willem V het gebouw in 1351 tot de grond toe afbranden. Het werd opnieuw opgebouwd, maar ging in 1426 nogmaals verloren, ook nu door een verwoestende brand. Als kasteel werd het niet herbouwd, wel verscheen er later een herenhuis dat meer een boerenhofstede was.