Ontdek jouw talenten tijdens de inderboekenweek

Alle festiviteiten staat in het teken van ‘Worden wat je wilt, dus je kunt op zoek naar je talenten!’ Maar naarmate 6 oktober dichterbij komt, gebeuren er wel mysterieuze dingen in de Korenbeurs. Zo is directeur Theo, die de opening van de Kinderboekenweek zal verrichten, al een paar dagen vermist… En er sluipt sinds dit weekend een man rond in de bibliotheek, die op zoek is naar speciale boeken. Wat zou dat betekenen? Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles worden wat je wil!

Botenbouwer of vlogger?

De Bibliotheek Schiedam organiseert allerlei workshops op verschillende dagen om de kinderen te helpen ontdekken welke talenten ze precies in huis hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met schrijver Michael Reefs mee op avontuur: ‘los een paar opdrachten op en vang de ontsnapte sprookjes en doe ze terug in de Geheimzinnige Koffer’. Maar ze kunnen ook een duurzame en zeevaardige boot leren bouwen. Deelnemers kunnen niet alleen mensen, maar ook afval opsporen en daarmee een echte wereldredder worden. En op woensdag 13 oktober kunnen de kinderen hun sportieve skills op verschillende sportonderdelen testen onder leiding van coaches van de Betrokken Spartaan.

Gratis workshops

De workshops zijn allemaal gratis en de meeste workshops worden meerdere keren gegeven. Wel vragagt de bibliotheek aan de kinderen om zich van tevoren op te geven. Alle informatie en aanmeldmogelijkheden staan op www.debibliotheekschiedam.nl/kinderboekenweek.html. Voor sommige workshops is het aantal plaatsen beperkt, dus wees snel. En willen de kinderen van Schiedam in de tussentijd kijken of ze directeur Theo nog ergens zien? Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van de Korenbeurs. Het zou toch vervelend zijn als hij de opening mist…