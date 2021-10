Inge van Haastert ontwerpt etiket: Nieuwe Branderswijn smaakt naar appeltjes

Door Kor Kegel

Dan kom je bij niemand anders uit dan bij Inge van Haastert voor de vervaardiging van het etiket. Appels, glazen en vanille- en kaneelstokjes komen vaker voor in haar schilderijen. Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een markant werk van haar in de collectie. Behalve appeltaart hebben de stokers ook kaneel en vanille toegepast, dus het door Inge van Haastert ontworpen etiket en de Branderswijn 2021 passen volledig bij elkaar.

Zaterdagmiddag werd de nieuwe Branderswijn op de binnenplaats van het Jenevermuseum gepresenteerd. Traditiegetrouw werd de eerste fles overhandigd aan de burgemeester van Schiedam, Cor Lamers. De daaropvolgende flessen werden overhandigd aan een bestuurslid van het Jenevermuseum, de kunstenares en hoofdstoker Rutger Vismans. En zo was er in Schiedam toch een plechtig brandersmomentje, in de maand dat normaal gesproken de Brandersfeesten worden gehouden. De Brandersfeesten gingen dit jaar in verband met de coronamaatregelen niet door, wat vooral voor de horeca in de Schiedamse binnenstad een gevoelig omzetverlies betekent. Dat valt met een nieuw drankje van Schiedamse makelij niet goed te maken. Maar het neemt niet weg dat de Jeneverstad zo veel mogelijk folkloristische evenementen doorgang moet laten vinden. De presentatie van die Branderswijn is er een van.

Branders

Vorig jaar werd het etiket ontworpen door Jacques Tange. Dat ditmaal Inge van Haastert werd gevraagd komt dus door de aard van haar werk, die bij het product past, maar het speelde ook wel een rol dat Ton Heuchemer een kleine veertig jaar geleden les kreeg van Inge van Haastert toen ze docent was bij Stichting Eigen Werk aan de Overschiesestraat. Tegenwoordig is Ton Heuchemer een van de branders van het Jenevermuseum aan de Lange Haven 74-76. Hij bedacht zich geen moment.

Inge van Haastert (1950) behaalde in 1977 haar academiediploma en in 1979 won zij de Koninklijke subsidie. In die jaren vestigde zij zich in Schiedam. In haar recente werk verkent zij de samenvoeging van ruimtelijkheid en het platte vlak. Ze combineert schijnbaar onverenigbare zaken zonder dat het afbreuk doet aan het geheel.