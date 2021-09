Kunstenaars heten bezoekers welkom in ‘hun’ brugwachtershuisjes

Het was een jaar geleden een uitstekend idee om kunstenaars de kans te geven drie brugwachtershuisjes in te richten. Door de coronacrisis kon er echter nauwelijks aandacht aan worden geschonken. Maar dat komt zaterdag goed.

Door Kor Kegel

Stichting Brugwachtershuisjes heeft een wandeling georganiseerd, in samenwerking met het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam. De start is om 14.00 uur bij het brugwachtershuisje van de Hoofdbrug. Cultuurwethouder Duncan Ruseler geeft daar het startsein voor de wandeling, die tot 16.30 uur duurt. Het was de gemeente Schiedam die vorig jaar Stichting Brugwachtershuisjes verzocht om een creatieve invulling van de huisjes te realiseren. Ze stonden eigenlijk leeg en dat was doodzonde, want ze blijken inderdaad een aantrekkelijke functie te kunnen hebben.

De kunstenaars zullen aanwezig zijn en er is bij elk huisje een kort optreden van een dichter of woordkunstenaar. In het huisje op de Hoofdbrug zie je ‘Weerspiegeling’ van verleden, heden en toekomst. Ontwerpers Kymia Kazemi en Huibert Groenendijk zochten naar een verrassend effect met behoud van alles dat zich in de omgeving afspeelt. Daarom maakten zij het brugwachtershuisje spiegelend, waardoor het transparant lijkt en je het idee krijgt dat je er doorheen kunt kijken. Ter plekke zullen Huibert en Kymia hun idee verder toelichten. Aansluitend zal de gepensioneerde brugwachter Wout Pols een karakteristiek brugwachtersverhaal vertellen; dat zal hij rond 14.20 uur doen.

Vandaar gaat de wandeling naar het huisje bij de Oranjebrug. Daar heeft waterschapsecoloog Ernst Raaphorst de onderwaterwereld onder de brug zichtbaar gemaakt. Op een videoscherm kun je zien wat daar rondzwemt en groeit. Ernst kan er boeiend over vertellen. Het is uniek dat je op die manier een beeld krijgt van wat zich op de bodem van een Schiedamse binnenhaven afspeelt. Daarmee is de Oranjebrug niet alleen meer een horizontale brug tussen twee stadsdelen; ze is nu ook een verticale brug in wier huisje je in de diepte kunt turen. Het spoken word van een woordkunstenaar zal bij de Oranjebrug rond 15.00 uur plaatsvinden.

In het brugwachtershuisje op de Ooievaarsbrug is het project ‘Expeditie Natuurbrug’ van Dagmar Haggenburg te zien. Met haar fotoserie ‘Weeds’ laat zij zien hoe mooi de natuur kan zijn die wij doorgaans als onkruid bestempelen. Onkruid bestaat uit de prachtigste kruiden. De Stadsdichter van Schiedam, Yvette Neuschwanger, leest hier uit eigen werk rond 15.45 uur.