Verhaal van Schiedam en wandelingen in het teken van Werf Gusto

Op zaterdag 2 oktober is er twee keer de Gusto-wandeling. De eerste keer gecombineerd met het Verhaal van Schiedam. Voorafgaand aan de eerste wandeling vertelt Dirk Allewelt het Verhaal van Schiedam in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam.

Allewelt is van de Stichting Erfgoed Werf Gusto en zijn onderwerp is de geschiedenis (in vogelvlucht) van de Schiedamse scheepsbouw in het algemeen en van Werf Gusto in het bijzonder. Aanmelding voor het Verhaal van Schiedam vooraf is verplicht in verband met de coronamaatregelen. Deelnemers moeten bij binnenkomst de QR-code van inenting tonen (op de mobiele telefoon via de corona-app of geprint) of een actuele negatieve Covid-test. Bij de ingang van het museum wordt dit gecontroleerd; alleen op deze wijze voldoet het museum aan de landelijke regels. Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is gevestigd aan de Lange Haven 74.

Het Verhaal van Schiedam begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Rond 13.30 start de Gusto Wandeling I vanaf het Jenevermuseum naar het Gusto-monument en het Gusto-terrein. Deze wandeling duurt tot 15.00 uur. Daarna wandelen we via Hoofdstraat en Lange Nieuwstraat terug naar de Hoogstraat. U kunt natuurlijk ook om 15.00 uur afhaken en op eigen gelegenheid naar huis gaan. Later die middag, om 15.30 uur, verzorgt Dirk Allewelt de Gusto Wandeling II. Let op: deze tweede wandeling vertrekt meteen vanaf het Gusto-monument aan de Buitenhavenweg bij de Koninginnebrug aan de Buitensluis. Deze wandeling duurt ongeveer tot 16.15 uur en eindigt weer bij het monument. Nog even alles onder elkaar:

13.00 – 13.30 Verhaal van Schiedam over Schiedamse scheepsbouw in het algemeen en van Werf Gusto in het bijzonder. Nationaal Jenevermuseum, Lange Haven 74. QR-code verplicht!

13.30 – 15.00 Gusto Wandeling I (max. 15 personen, deze wandeling is al volgeboekt).

15.30 – 16.15 Gusto Wandeling II (max 15 personen, vertrek vanaf Gusto-monument).

Aanmelding

Stuur een bericht naar info@erfgoed-werfgusto.nl, liefst ook met vermelding van uw telefoonnummer. Geeft u bij de aanmelding alstublieft aan of u kiest voor ??n van onderstaande opties of beide opties: Verhaal van Schiedam (QR-code verplicht voor toegang in het museum); Wandeling 2 (vertrek 15.30 vanaf het Gusto-monument).

Wandeling 1 (meteen na afloop van de lezing) is al volgeboekt. Bij grote belangstelling wordt er later in het jaar een extra datum geprikt. Te verwachten is er nog een dorpswandeling in Kethel, zondag 17 oktober, 14.00 uur. Vertrekpunt ‘t Oude Raedthuys. Deze wandeling gaat vanaf ‘t Oude Raedthuys (Schiedamseweg 26), langs dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de rond 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel.

Alle wandelingen duren 1 tot 1,5 uur. We beperken de groepsgrootte tot maximaal 15 personen. Bij meer aanmeldingen maken we een nieuwe groep. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen voor de wandeling €2,- en niet-leden €5,-. Het Verhaal van Schiedam voorafgaand aan de eerste Gusto-wandeling is gratis toegankelijk. De Historische Vereniging Schiedam denkt graag mee over een leuk uitstapje voor families, vrienden, collega’s, verenigingen of ander gezelschappen. De vergoeding die hiervoor wordt gevraagd, is bescheiden en hangt af van de omvang van het gezelschap. Stuur een berichtje naar Nico de Vries: vrie2023@planet.nl of bel naar 06 249 43927.

Alle activiteiten van de Historische Vereniging Schiedam vinden uiteraard plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19