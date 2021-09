Agenda: wat is er te doen in Schiedam?

Gietsters een luimeisjes In 1896 staakten gietsers, brokkensleepsters, luimeisjes en andere vrouwelijke werknemers van de kaarsenfabriek Apollo om dezelfde loonsverhoging die hun mannelijke collega’s kregen af te dwingen. Een expositie brengt deze opmerkelijke geschiedenis in kaart. Schiedam – Gemeentearchief – 1 t/m 31 oktober. Kijk op www.maandvandegeschiedenis.nl/page/20971/brokkensleepsters-en-wrijfsters-de-meisjes-van-de-schiedamse





Digitaal Spreekuur

Digitaal Spreekuur op 30 september 2021, van 13:00 tot 16:00 op de Dam 1. Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Kosten: Gratis. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Expositie

Expositie: Omzwervingen van Krasslansky t/m 30 september 2021 in de Korenbeurs tijdens openingstijden. Tot en met 30 september exposeert Jan van der Lans onder zijn pseudoniem Krasslanksy een aantal van zijn werken onder de titel ‘Omzwervingen van Krasslansky’. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Orgelconcert

Op zaterdag 2 oktober om 15.00 uur bespeelt Evan Bogerd het hoofdorgel in de Grote of St. Janskerk te Schiedam. Evan Bogerd is sinds 2020 als cantor-organist aan de Westerkerk in Amsterdam verbonden en daarnaast een veelgevraagd concertorganist in binnen- en buitenland. Op zijn programma staan werken van Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Jean Langlais, Cor Kint, Joseph Jongen en een improvisatie van eigen hand. De toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten kunnen bezoekers bij de uitgang een vrijwillige gift doen of deze overmaken door middel van bijschrijving op de bankrekening van de Stichting Muziek Grote Kerk: NL85 INGB 0004 6156 90.

Riga en Schiedam

Boeiende lezing in het kader van de Maand van de geschiedenis, in het Borrelmuseum, Hoogstraat 92. Veel graan voor de jenever kwam vroeger uit de Letse hoofdstad, net als het grenenhout voor de historische panden in de binnenstad en de jeneverbessen. Jeneverkenner bij uitstek Rob van Klaarwater en historicus dr. Jan Willem Verkaik vertellen hier enthousiast over zondagmiddag 3 oktober, 15.00-18.00 uur. Zie ook: maandvandegeschiedenis.nl/borrelmuseum

Carnaval der Dieren

Carnaval der Dieren is van 12:00 tot 12:30 in de Bibliotheek in de Korenbeurs op zondag 3 oktober. De Sprookjespiano presenteert Carnaval der Dieren, een muzikale vertelvoorstelling naar de muziek van Camille Saint-Saëns. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder. Laat uw kinderen kennis maken met de fantastische muzikale dieren. Vooraf is er de mogelijkheid om gezellig met uw kind(eren) te ontbijten bij Césant in de Korenbeurs. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Starten met Iphone

Cursus Starten met de iPhone op maandag 4 oktober van 14:00 tot 16:00 in de Korenbeurs. Startdatum van de cursus Starten met de iPhone. Leer in vier bijeenkomsten de basis van de iPhone. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Werken met DigiD

Cursus Werken met DigiD: overheidszaken van 10:15 tot 12:15 op de Dam 1 op dinsdag 5 oktober. Startdatum van de cursus Werken met DigiD. Leer in vier bijeenkomsten omgaan met alle digitale overheidszaken. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Windows 10

Cursus Windows 10 van 10:15 tot 12:15 op de Dam 1 op woensdag 6 oktober. Startdatum van de cursus Windows 10. Leer in vier bijeenkomsten de basisbeginselen van Windows 10. Zie ook www.debibliotheekschiedam.nl/agenda/.

Start-zondag in de Jacobuskerk

De R.K. Jacobuskerk in Schiedam-Noord (Kerkweg 51) heeft vanwege corona ruim anderhalf jaar ernstige beperkingen gehad voor bezoekers; in april 2020 was de kerk zelfs helemaal gesloten. Momenteel mogen er 80 mensen in de kerk op 1,5 m afstand en willen we graag alle mensen die hier kerkten weer eens in levende lijve ontmoeten. Daarom is er zondag 3 oktober een feestelijke ‘START-ZONDAG’ met om 11:00 uur een kerkdienst waarin ons eigen koor Corazon zingt. Daarna is koffie of thee en een lunch voor de bezoekers. Waarschijnlijk zal het programma om 14:30 afgelopen zijn.

Stuur je bericht in

Ook uw agendabericht in de krant? Stuur uw agendabericht per mail naar ons toe. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Mail uw activiteit naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.