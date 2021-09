Stedelijk Museum Schiedam breidt de Buurtplaatjes uit naar heel Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam breidt de Buurtplaatjes-actie uit naar heel Schiedam. Afgelopen zomer konden mensen in Schiedam-Oost zichzelf en andere buurtbewoners sparen en in een stickerboek plakken. Ze kregen de ‘plaatjes’ als ze langsgingen bij verschillende lokale ondernemers. ‘Vanwege het grote succes loopt het Buurtplaatjes-project volgend jaar ook in andere wijken’, vertelt museumdirecteur Anne de Haij.

Schiedammers die als ‘plaatje’ of ondernemer mee willen doen, kunnen zich nu opgeven. De spaaractie van de Buurtplaatjes XL loopt van 1 februari tot en met 30 april 2022. ‘Schiedammers die niet in Oost wonen, lieten ons vanaf het begin weten dat ze het zo jammer vonden dat ze niet mee konden doen”, zegt De Haij. ‘We kregen zelfs vragen van mensen in andere steden. Die enthousiaste reacties hebben ons doen beslissen om in alle wijken van Schiedam met de Buurtplaatjes aan de slag te gaan.’ De Buurtplaatjes is een idee van kunstenaar Maarten Bel. ‘Doordat mensen elkaar sparen leren ze elkaar kennen en ontmoeten ze elkaar”, zegt hij. Net als bij voetbalplaatjes kun je de Buurtplaatjes in verschillende categorie?n plakken, denk bijvoorbeeld aan Mensen die hun dromen onthouden of Mensen die heel hard zingen als ze alleen thuis zijn. ‘Dankzij die verschillende categorie?n ontdekken mensen dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken.’

Halloween

Aan de Buurtplaatjes in Schiedam-Oost deden meer dan negentig mensen en een kat mee. Er waren 100.000 stickers, verschillende ruilmiddagen, een verhalenavond en een ontbijt, ge?nspireerd op de categorie Mensen die het liefst met een warm maal ontbijten. Voor de Buurtplaatjes XL maakt het museum vijf nieuwe stickerboeken; enkele wijken worden gecombineerd. Er komen nieuwe categorie?n die ook inspelen op de verschillende buurten, denk aan Mensen die losgaan op hun Halloween-outfit. Het feest waarbij je je ‘griezelig’ verkleedt, is ‘een groot ding’ in Schiedam-Zuid.

Tropische tuin

De plaatjes en stickerboeken zijn verkrijgbaar bij lokale ondernemers. Ondernemers die mee willen doen aan de Buurtplaatjes XL kunnen zich ook opgeven. In Schiedam-Oost deden onder andere een kapper, buurtsuper en autobedrijf mee. In het boek kon je meer lezen, onder andere over de bijzondere dingen die ze hadden meegemaakt. Zo vertelde Herman van Iris Bloemsierkunst over een man die nog twee maanden te leven had. Zijn laatste wens bestond uit sterven in een tropische tuin. ‘Dus hebben wij heel zijn huis omgetoverd. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk.’

Leuke hond

De deelnemers aan de Buurtplaatjes in Schiedam-Oost kregen veel reacties. ‘Onbekende mensen die hier langsrijden zeggen soms dat ze mijn plaatje hebben”, vertelde Lennox (10) aan het NOS Jeugdjournaal. ‘Ik heb zo echt veel mensen leren kennen.’ Jolanda, de vrouw van ondernemer Ed Coster waar je het stickerboek en plaatjes kon krijgen, vertelt dat er ineens allemaal kinderen kwamen. ‘Ze zeiden: ‘wat ziet jullie ruimte er mooi uit! Wat een leuke hond hebben jullie! Wat een leuke spullen! We dachten: wat gebeurt er nou? Blijkt dat Maarten ze dat op school heeft geleerd; van complimentjes krijg je meer plaatjes.’

Pop-up

In het Stedelijk Museum Schiedam kun je terecht voor kunst en stadsgeschiedenis ?n ontmoetingen. Vanwege een grote gemeentelijke renovatie is het museumgebouw tot het voorjaar gesloten en duikt het museum elders in de stad op. Na het Kijkdepot in de Havenkerk en de Stadscocon in de Sint Janskerk opent half oktober de tentoonstelling Glashard op het terrein van de Glasfabriek. Daar zie je werk van kunstenaars met wortels in de graffiti-scene. Met het project Ha kunstwerk, Hoi gedicht, Hallo computer programmeert het museum in september en oktober ook bij de Kansenfabriek in Schiedam.

Meedoen

Wil je meedoen aan de Buurtplaatjes XL? Als je in Schiedam woont, dan kan dat. Mail naar plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl en vermeld in welke wijk je woont. Ook ondernemers die willen meedoen kunnen zich opgeven. Hetzelfde geldt voor mensen die zich inzetten voor de wijk, denk aan jongerencoaches, wijkagenten en dergelijke. Goed om te weten: de kans bestaat dat meer mensen zich opgeven dan er plek is. Dus (helaas): als je je opgeeft, doe je niet automatisch mee. Alle deelnemers krijgen de foto van het ‘plaatje’ of op de (ondernemers)pagina als cadeautje per mail. De fotosessie is in het najaar in de (gecombineerde)wijk waar je woont. De Buurtplaatjes XL-spaaractie loopt van 1 februari t/m 30 april 2022. Met dank aan Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen, VSBfonds, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds, SDAM.