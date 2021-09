Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

In de afgelopen jaren heb ik dikwijls geschreven over de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers in Schiedam en eerlijk gezegd ik raak er niet over uitgeschreven. Door de afgelopen Coronatijd (ja sorry, ik kom er niet onderuit) werden diverse instanties weer fijntjes met hun neuzen op de feiten gedrukt, ja je kan niet zonder vrijwilligers. Ik heb weleens gekscherend geschreven: zonder vrijwilligers zakt alles in Schiedam, als een kaartenhuis in elkaar. In mijn vorige column schreef ik, dat bij het rondkijken in Schiedam, de straten daar steeds smeriger worden en warempel de zaterdag erop was het World Clean up Day en werden de straten zienderogen schoner.

Toen ook het bericht kwam dat Toezicht & Handhaving de strijd aanging tegen het zwerfvuil kon mijn dag niet meer stuk. Nooit geweten dat de gemeente mijn columns zo goed leest en gelijk actie onderneemt (smile). Helaas was het puur toeval dat bovenstaande acties ondernomen werden, maar toch, er werd/ wordt iets aan die troep gedaan. Maar ik dwaal af, ik had het over de vrijwilligers en nu bijna alles weer bij het oude komt, komen ook de activiteiten weer op het oude niveau. Morgen is de laatste scootmobieltocht van het jaar, wij gaan Nieuwland onveilig maken en helaas moest ik vorige keer verstek laten gaan, morgen ben ik er weer bij hoor.

Ben wel benieuwd hoeveel scootmobielen er dit keer zijn, na mijn oproep de vorige keer, waren de deelnemers bijna verdubbeld, geweldig dat er steeds meer mensen mee gaan, maar ook zo leuk dat er zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn, anders is zoiets onbetaalbaar. Ook Soos Blauwhuis heeft niet stil gezeten, afgelopen zondag was het jaarfeest. Moet zeggen door alle regels was het een jaarfeestje, maximaal 50 deelnemers mochten inschrijven en ik was een van de gelukkige. Er was muziek van Hans Juin, altijd gezellig, er was een optreden van Dura die zichzelf begeleide op de piano en als klap op de vuurpijl een optreden van Rita Young.

Nu was zij in een heel ver verleden (65 jaar) een vriendinnetje van mij, dus was ik razend benieuwd naar dit optreden. Ik werd niet teleurgesteld, want ook zij had in een ver verleden samen met Hans Juin in een band gespeeld en samen maakten zij er een heel groot feest van. Maar alles was alleen weer mogelijk door de vele vrijwilligers die de hele dag in touw waren. Door de Coronaregels mochten de gasten niet rondlopen en werden zij aan tafel bediend met drankjes en superluxe hapjes, echt klasse. Vanaf afgelopen weekend heb je alleen toegang met een QR-code en veel van onze leden hebben geen smartphone, maar niet getreurd, mocht u problemen hebben met het aanvragen van een papieren code, ook daar helpen zij u mee. U ziet het, het loont echt de moeite om lid te zijn van Soos Blauwhuis. Let wel op dat u de papieren QR-code niet vouwt of kreukelt want dan is hij ongeldig. Tot een volgende keer.

Joke Ballijns