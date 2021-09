Burgemeester hijst vlag voor duurzaamheidsdoelen

De gemeente Schiedam hees de vlag om het belang van deze doelen te onderstrepen. Het gaat om doelen zoals armoede verminderen, gezondheid verbeteren en het klimaat beschermen. Schiedam wil bijdragen aan het wereldwijd bereiken van deze doelen, maar ook vooral zich inzetten om deze doelen voor de eigen inwoners te realiseren. De gemeente Schiedam werkt op verschillende manieren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die ook wel Sustainable Development Goals worden genoemd. Deze doelen zijn uitgangspunt bij al het beleid en zijn dus onderdeel van alles wat de gemeente doet.

Daarnaast zijn er veel initiatieven in de stad die zich inzetten voor een of meer van de doelen. Tijdens het hijsen van de vlag waren dan ook diverse initiatieven vertegenwoordigd. Het Lentiz Life College zet zich als Eco-School in voor aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs en het schoolgebouw. Waterklaar Schiedam zet zich in voor het aanpassen van Schiedam om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Verder waren er vertegenwoordigers van Energiek Schiedam, dat probeert de bijdrage van Schiedam aan de klimaatverandering te beperken, D-Bottle, dat zich inzet om het gebruik van waterflesjes te verbannen en de samenleving met elkaar samen te verbinden voor een duurzamere toekomst, en Zwerfie & Zwerfina Schiedam Schoon, dat afval op straat en in de parken van Schiedam opruimt.

Divers

De 17 duurzaamheidsdoelen zijn heel divers, van armoede bestrijden tot klimaatactie. Het zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.