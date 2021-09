‘t Huis te Poort heropent met fluitconcerten van Sammartini

Na de openingsconcerten in de Westvest90 en Gatenburgh, zijn er op vrijdag 1 oktober na lange tijd weer concerten in ‘t Huis te Poort op de Dam. Het Andreas Böhlen Ensemble – bekend om hun spectaculaire improvisaties – zal dan een concert verzorgen rondom de fluitconcerten van Giuseppe Sammartini.

‘Een prachtig concert om onze terugkeer mee te vieren”, meent Ad van der Kouwe van stichting ‘t Huis te Poort. ‘De fluitsonates van Giuseppe Sammartini (1695-1750) zijn duizelingwekkend virtuoze en originele werken voor blokfluit en basso continuo, speciaal gecomponeerd voor professionele topmusici van de achttiende eeuw. Sammartini heeft deze werken waarschijnlijk in Italië? gecomponeerd voor zijn tijd in Engeland. In vergelijking met zijn gedrukte werken voor dwarsfluit, bedoeld voor gebruik in huiselijke kring, zijn de blokfluit-sonates uitgebreider, virtuozer en origineler.’

‘Sammartini hoefde zich hierin niet aan te passen aan het niveau van geoefende amateurs, maar kon componeren zoals hij wilde. Qua uitvoering vraagt deze muziek het uiterste van de musici.

Ook waar het de versieringen betreft, vormt deze muziek een uitdaging. Soms worden ze door het ensemble voorbereid, deels komen ze voort uit spontane improvisatie van de musici, daarbij geïnspireerd door zowel de Barok als de Galante Stijl. De uitvoering basso-continuopartijen leverde vele complexe puzzels op die door Michael Hell ingenieus zijn opgelost. De betoverende en dramatische ornamenten van de bovenstem komen zo optimaal tot hun recht.’ Naast het werk van Sammartini worden composities gespeeld van diverse tijdgenoten, waaronder Bach en Hasse.

Met Andreas Böhlen , blokfluit, Daniel Rosin, barokcello en Michael Hell, klavecimbel.

Het klavecimbel

Enige tijd geleden heeft de Stichting ‘t Huis te Poort van de familie Van Houwelingen als bijzondere en zeer gewaardeerde geste een klavecimbel in langdurige bruikleen gekregen, gebouwd door de enige jaren geleden overleden Jos van Houwelingen. Het heeft –mede door de coronacrisis– enige tijd geduurd, maar op deze avond zal het klavecimbel voor publiek worden bespeeld. Het programma van dit concert biedt alle mogelijkheden om dit instrument. optimaal te laten horen.

Vrijdag 1 oktober 2021, 20.15 uur. Toegang € 30,-. ‘t Huis te Poort, Dam 30, Schiedam, www.thuistepoort.nl. Informatie en reserveren: stuur een mail naar Ad van der Kouwe: advanderkouwe@gmail.com onder vermelding van de concertdatum en het aantal kaarten. De bevestiging volgt dan snel. Betalen kan per bank (het rekeningnummer staat in de bevestiging) of contant voor aanvang van het concert. ‘Als gesubsidieerde culturele instelling hanteren wij de coronarichtlijnen van de overheid. Bij de ingang wordt u gevraagd de QR-code op de app, of een papieren inentingsbewijs of een recent negatief testbewijs te tonen.’