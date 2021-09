Schiedam op de buis: In één keer het kinderkoor bezoeken en de voedselbanktuin?

Bij NPO2 is zaterdag een Schiedams kinderkoor en Stadstuinieren Voedselbank Schiedam te zien. (Foto: PR)

In de Grote of St Janskerk in Schiedam wordt al een aantal jaren gerepeteerd met een kinderkoor, waar kinderen met veel plezier zingen. En natuurlijk ook regelmatig optreden. Op Vijfsluizen (en Landvreugd) wordt sinds 2012 door een ploeg enthousiaste vrijwilligers groente verbouwd voor aanvulling op de pakketten van de Voedselbank.