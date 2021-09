Meld je aan voor de Shell Pernis Kinderraad

Het bedrijf Shell vraagt advies aan kinderen. Sinds 2014 organiseren Shell Pernis en de Kleine Ambassade de Shell Pernis Kinderraad. De Kinderraad bestaat uit een groep kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit de omgeving van Schiedam en Pernis. Als lid van de Shell Pernis Kinderraad volg je interactieve lessen over bijvoorbeeld werken in de techniek, veiligheid en duurzaamheid bij Shell. Je gaat op excursie over het terrein van Shell Pernis, gaat in gesprek met medewerkers en denkt mee over vragen die belangrijk zijn voor Shell.

Het bedrijf Shell vraagt advies aan kinderen. Sinds 2014 organiseren Shell Pernis en de Kleine Ambassade de Shell Pernis Kinderraad. De Kinderraad bestaat uit een groep kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit de omgeving van Schiedam en Pernis. Als lid van de Shell Pernis Kinderraad volg je interactieve lessen over bijvoorbeeld werken in de techniek, veiligheid en duurzaamheid bij Shell. Je gaat op excursie over het terrein van Shell Pernis, gaat in gesprek met medewerkers en denkt mee over vragen die belangrijk zijn voor Shell.

Aanmelden kan vanaf nu. De bijeenkomsten vinden plaats in de periode van oktober 2021 tot en met mei 2022 op de woensdagmiddagen. De 9 bijeenkomsten zijn afwisselend op locatie van Shell Pernis en een basisschool in Hoogvliet. Zit je dit jaar in groep 6, 7 of 8 en wil je je aanmelden? Stuur dan v??r 29 september 2021 een mail naar post@dekleineambassade.nl met daarin je naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer, school en een korte motivatie. De Kleine Ambassade neemt dan contact op! Meedoen is gratis.