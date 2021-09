Vriendschappelijk huisbezoek werkt

door Kees van der Drift

Wat leveren die bezoekjes op voor de deelnemer en wat vindt de vrijwilliger van het werk? Vrijwilliger Jans en deelnemer Maria vertellen hun verhaal. Jans gaat al enige tijd op woensdagmiddag op bezoek bij Maria en Jans vertelt dat ze dit vrijwilligerswerk bij Humanitas is gaan doen nadat ze jarenlang heeft gewerkt als maatschappelijk werkster in de vrouwenopvang. Ze is nu 64 jaar en vindt zich veel te jong nutteloos thuis te gaan zitten. Ze heeft zich opgegeven om iets te doen voor andere mensen die dat nodig hebben.

Jans vertelt dat het ook erg leuk is om nieuwe mensen te leren kennen. Zo kan ze met Maria heel verrassende gesprekken voeren over veel verschillende onderwerpen zoals over de huidige politieke situatie. ‘Daarnaast geeft dit vrijwilligerswerk je een goed gevoel, een gevoel van voldoening’

Maria is 86 en heeft zelf tot eind 2019 vrijwilligerswerk gedaan bij de opvang van katten. Voor dit vrijwilligerswerk verbleef ze zelfs geregeld enige maanden in Spanje. Sinds eind 2019 is dat helaas niet meer mogelijk vanwege gezondheidsproblemen. De bezoekjes van Jans zijn heel welkom omdat Maria geen partner en geen kinderen heeft en vrijwel geen familie. Ze zag door de week niet veel mensen en kwam niet vaak het huis meer uit. Ze zegt dat ze blij is met Jans. Blij, dankbaar, fantastisch, nee meer dan fantastisch zo omschrijft ze het zelf. Maria is ook blij met de goede gesprekken die ze voeren en ook met het spelletje Rummikub dat ze zo nu en dan spelen. Zodra Maria weer wat beter uit de voeten kan willen ze samen gaan wandelen en misschien wel een wijntje drinken in de stad. De ogen van Maria glimmen al van de voorpret.

Tot zover ons gesprek met Jans en Maria. Het is wel duidelijk dat ze beiden erg positief zijn over hun contact. Humanitas hoopt nog veel meer deelnemers als Maria te kunnen helpen. Door Corona is het aantal vrijwilligers dat zich de laatste 1,5 jaar heeft aangemeld echter erg beperkt gebleven. Humanitas hoopt dat, nu de meeste mensen zijn gevaccineerd en de vakantieperiode voorbij is, zich weer meer vrijwilligers gaan aanmelden. Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of als deelnemer? Bel dan met Kees van der Drift van Humanitas, 06 51465459.