Nationale Sportweek van start in Schiedam-Zuid

In Schiedam-Zuid is er volop aandacht voor Nationale Sportweek. Op zondag 19 september werden de fitnesstoestellen, het watertappunt en het bootcampparcours aan de Maasboulevard officieel geopend. Sportwethouder Antoinette Laan opende om 13.30 uur de bijzondere locaties langs de Nieuwe Maas door de nieuwe informatieborden te onthullen.

De omgeving van de Maasboulevard ontwikkelt zich tot een plek waar bewegen, sporten en werken aan een gezonde levensstijl centraal staan. Om Schiedammers te stimuleren meer water te drinken is een watertappunt aangelegd. De outdoor-fitnesstoestellen zijn vorig jaar eerst als proef ge?ntroduceerd. Toen de toestellen een succes bleken is besloten ze blijvend te plaatsten. Twee maanden geleden zijn op het asfalt van de Maasboulevard beweeg- en sportmarkeringen aangebracht. Sporters kunnen deze markeringen, met interessante verwijzingen naar de Schiedamse haven, goed gebruiken om te trainen in de buitenlucht. Zondag werden ook borden in gebruik genomen met meer informatie en QR-codes die verwijzen naar instructievideo’s.

Beweeg- en sportclinics

Omdat voor het tweede achtereenvolgende jaar het beweeg- en sportevenement Southbeach aan de Maasboulevard is uitgesteld, kiest de organisatie nu voor een kleiner alternatief programma in de wijk Zuid. Dagelijks is er in de Nationale Sportweek wel iets te doen op het gebied van bewegen. Uiteraard kunnen ook Schiedammers uit andere wijken zich hiervoor aanmelden. Vrijwel tegelijk met de Nationale Sport Week is het ook European Mobility Week. Daarom is er zondag ook aandacht voor mobiliteit. Want bewegen en mobiliteit kunnen soms dicht bij elkaar liggen. Bijzonder was zondag de aanwezigheid van zogenaamde smoothiefietsen. Hiermee konden deelnemers een eigen smoothie maken door flink door te ‘fietsen’, en BMX-workshops.

Meer activiteiten

De Nationale Sportweek is nog tot en met 26 september. Vanaf komend weekend is er een vol programma voor jong en oud in de wijk Zuid in het kader van deze Nationale Sportweek. Het volledige programma is te vinden op www.lekkerbezigschiedam.nl/agenda.