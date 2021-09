Bridgeclub De Werf viert 10+1 jarig bestaan

De vrijdagmiddaggroep van Bridgeclub De Werf bestaat in september 2021 10+1 jaar. Om het tienjarig jubileum in september 2020 te vieren lag het draaiboek al een halfjaar klaar. Helaas, corona keerde de kaarten en speelde de club anderhalf jaar lang down.

door Kathy Huitema

In de afgelopen maanden zijn de algemene coronamaatregelen versoepeld. Daarom besloten bridgedocent Ton Verdoes en contactpersoon Astrid Poot een klein 10+1 jaar-feestje te vieren. Alles en iedereen werkte mee om er een geslaagde dag van te maken: de fraai verbouwde en goed geventileerde zaal van Ontmoetingscentrum De Werf, de op ruime afstand van elkaar neergezette bridgetafels en –stoelen in boven- en benedenzaal, en de in feestelijke kledij gestoken leden van de bridgeclub.

Ton Verdoes, sinds jaar en dag gediplomeerd bridgedocent van de Nederlandse Bridgebond blikt terug op 10+1 jaar Bridgeclub de Werf. Hij werd ooit benaderd door een toenmalig bestuurslid met de vraag: ‘Wil jij bridgeles geven in de Werf?’ Ton stuurde een flyer rond: ‘Heeft u altijd al eens willen bridgen?’ Ruim dertig ge?nteresseerden meldden zich aan. Op vrijdag 24 september 2010 startte hij de eerste les uit het boekje ‘Leer bridge met Berry’: alle vierkaarten zijn biedbaar als opening. Een systeem waar schrijver Berry Westra wereldkampioen mee is geworden. Ton: ‘Had ik de cursisten net helemaal uitgelegd wat daarmee werd bedoeld, werd het nieuwe boekje ‘Vijfkaart hoog’ door dezelfde Berry Westra ge?ntroduceerd. Gewoon dat nieuwe boekje kopen, een paar extra lessen en hup iedereen heeft het weer onder de knie.’

Nog lang niet bridgemoe

Ton: ‘Toch is deze groep nog lang niet bridgemoe. Bridgeonderwerpen behandelen met af en toe een biedquiz blijft populair. Er is in al die jaren een bijzondere sfeer ontstaan in deze hechte groep. Dat merken we constant als er iets gedaan moet worden. Altijd staan er mensen klaar die willen helpen. Dat is werkelijk fantastisch. Door deze instelling is het bridgen uitgegroeid tot een onmisbare activiteit in De Werf. Onze bridgeclub heeft inmiddels 140 leden, die wekelijks op maandagavond, donderdag- en vrijdagmiddag en vrijdagavond bridgen in ons prachtige Ontmoetingscentrum. Daar zijn we trots op.’

10+1 taart

Jubilerende Bridgeclub De Werf trakteerde de leden op koffie met 10+1-taart, een smakelijke lunch, het optreden van een goochelaar die met zijn kaarten iets heel anders tevoorschijn toverde dan groot slem, en voor iedereen een fles ‘Chateau De Werf’. Uiteraard werd er ook gebridged. Partners Ton Verdoes en Astrid Poot scoorden 100 procent voor de organisatie van 10+1 jaar Bridgeclub De Werf.