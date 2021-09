‘Mooie aanvulling op waterrecreatie Zuid-Holland’: Aanmeren bij de distilleerderij

Door Kor Kegel

Vrijdagmiddag was de officiële opening van drie nieuwe aanlegsteigers in de Schiedamse binnenhavens. Een steiger bevindt zich bij museummolen De Walvisch in de Nieuwe Haven en die vormt het nieuwe vertrekpunt van de fluisterboten. De andere twee steigers zijn gebouwd in de Buitenhaven. Ze geven een extra entree tot distilleerderijen Koninklijke De Kuyper en Loopuyt.

Jeannette Baljeu vindt de aanlegsteigers op historische locaties ‘een mooie aanvulling’ op de waterrecreatie in Zuid-Holland. Zij is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de financiën en het water in Zuid-Holland. ‘Ik vind de aanlegsteigers een goed voorbeeld van geslaagde samenwerking. We combineren nu toerisme, waterrecreatie en cultureel erfgoed”, zei ze bij de officiële ingebruikname bij De Walvisch aan de Westvest.

Marcel Houtkamp vindt het plezierig dat de museummolen en twee distilleerderijen gemakkelijker te bezoeken zijn. Dat past in de citymarketing van Schiedam Partners die de gintours en arrangementen aan het uitbreiden is. Marcel Houtkamp is als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de binnenstad en de stadspromotie en vindt dat een betere entree de belangstelling voor het gedistilleerd, de producenten en het Schiedamse jeneververleden vergroot. ‘Zo kunnen we ons jeneververhaal nog beter vertellen”, zei de wethouder.

Niet alleen de fluisterboten kunnen aanmeren bij de drie nieuwe steigers. Ook andere rondvaartbedrijven en verhuursloepen kunnen er gebruik van maken. Vooral voor Loopuyt is de steiger een aanwinst, want zo kunnen bezoekers ook vanaf de achterzijde aan de waterkant naar binnen.

Met deze impuls aan het watertoerisme krijgt het Dutch Distillers District verder vorm, benadrukt wethouder Houtkamp. ‘Schiedam is d? distilleerstad van Nederland. Niet alleen door het verleden, maar juist ook door het nu. Met gerenommeerde producenten van jenever, likeuren en gin speelt Schiedam een centrale rol binnen de branche en in de toeristische sector. Ons doel is het cultureel erfgoed te behouden en de identiteit van Schiedam als bakermat van de jenever verder te versterken.’

Samen met distillateurs, musea en Schiedam Partners geeft de gemeente Schiedam vorm en inhoud aan het Dutch Distillers District door het organiseren en ondersteunen van evenementen, proeverijen, rondvaarten en themawandelingen. Het versterkt de identiteit van Schiedam, het toerisme neemt toe en het versterkt het economisch klimaat, aldus de wethouder. De aanleg van de steigers is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Van Jan Willem de Boer (JW Schiedam) mochten we dit item delen met onze lezers over de opening van de nieuwe aanlegsteigers.