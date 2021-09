Kledingbank Nieuwland definitief ter ziele

Kledingbank Nieuwland heeft de laatste jaren noodgedwongen rondgezworven, maar moet per 23 september definitief het laatste ‘logeeradres’ verlaten. ‘Dat is z?ker in Schiedam een drama”, verzekert beheerder Christine de Pauw. ‘Armoede is ons aller verantwoordelijkheid! Ik snap het echt niet.’

door Els Neijts

Ruim een half jaar geleden moest de Kledingbank verhuizen en al veel eerder moest de Aanvulwinkel voorgoed op slot. In de Aanvulwinkel konden Schiedammers met een pasje voor kleine prijsjes huishoudelijke artikelen kopen. Als Unilever een gulle bui had, soms ook hygi?nische producten zoals shampoo, vuilniszakken en wc papier. Daar was in coronatijd heel veel behoefte aan. ‘De gemeente kan of w?l onze huisbaas niet meer betalen”, constateerde Christine de Pauw toen droogjes. ‘Op ons laatste Kledingbank-adres in wijkhuis Dreesplein hadden we nog maar ??n kast met dat soort spullen”, vertelt ze nu. Eerst klinkt ze nog berustend, maar dan breekt toch de nodige felheid door. ‘We zijn inmiddels dik een jaar verder en het pand waar de Aanvulwinkel zat, staat nog steeds leeg! Om moedeloos van te worden. Alsof leegstand geen geld kost. Al die regeltjes, doe toch gew??n! Het hele politieke spel is volkomen ondoorzichtig.’

Dramatisch

Tien jaar lang hebben vele vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen gelopen voor minder fortuinlijke stadgenoten. ‘Voor hen is het ook dramatisch”, benadrukt Christine . ‘Iedereen heeft zich een ongeluk gesjouwd, iedere verhuizing opnieuw. En altijd klaar gestaan. Ik zelf ook. Door mijn betaalde werk als casemanager bij WijkondersteuningsTeam Nieuwland ben ik gewend de vraag ?chter de vraag ook te stellen. Bovendien zit die houding in mijn genen. Ik neem ook altijd mijn telefoon op, dat is bijna een afwijking.’

Van links tot rechts hebben Christine en haar collega’s het advies gekregen zich ‘maar’ bij andere, al bestaande hulpverlening aan te sluiten. ‘Die zijn veel minder vaak open”, weet Christine. ‘Dat is niet genoeg. Wij willen ad hoc kunnen handelen. Vooral in crisissituaties zoals een huisuitzetting. Die mensen hebben op dat moment iets nodig! Niet over drie maanden.’

Keurslijf

Aan het oprichten van (weer) een stichting zitten naar Christines oordeel ook teveel haken en ogen. ‘Dat kost geld, is bewerkelijk en betekent een keurslijf aan regeltjes. Dan moet je om de haverklap rond de tafel zitten, pitchen en bakkeleien. Er zijn al zoveel initiatieven die alleen in hun eigen concept geloven en een graantje meepikken. W?j kleuren het liefst een tikje buiten de lijntjes. Zonder al teveel tijdrovend en overbodig overleg. We hebben ook altijd met gesloten beurzen gewerkt.’

Dankbaar

Op de 22e kon iedereen tot 16.00 uur echt voor de allerlaatste keer zijn garderobe aanvullen. Voor een kwartje per item. Wat Christine en de andere vrijwilligers nog rest is opruimen en op de 23e definitief de sleutel inleveren. Christine: ‘We hebben ook geen opslag. Misschien kunnen we nog ??n rek kleding bij de Voedselbank neerzetten. Na tien jaar Kledingbank is het nu echt voorbij. Toch zijn we ook dankbaar voor alle steun die we op welke manier dan ook hebben gekregen. Met elkaar hebben we soms toch het verschil kunnen maken. Hopelijk kunnen we ooit, ergens, ons werk weer oppakken.’