GroenLinks en Progressief Schiedam zeggen vertrouwen op, coalitie gaat zonder hen door

Fractievoorzitters René Karens en Frans Hamerslag lichten toe: “De afgelopen jaren hebben we met een coalitie van veel verschillende partijen in een moeilijke tijd veel lastige keuzes gemaakt die Schiedam verder helpen. Cruciaal daarvoor is het vertrouwen in elkaar dat afspraken worden nagekomen. De afgelopen maanden hebben helaas laten zien dat sommigen zich niet aan de afspraken houden en gedurende de wedstrijd ook de spelregels veranderen.”

Komen afspraken niet na

De meest recente situatie is de breed in de raad vastgestelde mobiliteitsvisie. Vlak voor de zomer bleek dat de uitvoering hiervan niet op steun van alle coalitiepartijen kon rekenen. Daarop is besloten tot uitstel tot na de zomer, zodat de zorgen en wensen van die partijen over met name de financiering van de maatregelen door het college konden worden aangepast. In het nieuwe voorstel is de financiering aangepast en zijn daarnaast ook alle inhoudelijke wensen die voor de zomer zijn geuit ingewilligd. Alsnog weigeren deze partijen de moeilijke maar essentiële keuze te maken voor het belang van de stad. Hieruit blijkt dat met deze partners geen afspraken meer te maken zijn.

GroenLinks en Progressief Schiedam zijn trots op de progressieve veranderingen die de coalitie in Schiedam heeft mogelijk gemaakt. In een goede samenwerking tussen zeer uiteenlopende partijen zijn in het coalitieakkoord klinkende afspraken gemaakt met een goede balans in groene, sociale en open thema. In de coalitie zijn plannen gemaakt om de verstedelijking van Schiedam op een duurzame wijze te faciliteren zonder dat dit ten koste gaat van groene en sociale belangen. Om dit in een dichtbevolkte stad als Schiedam te realiseren, zijn moeilijke beslissingen op het vlak van mobiliteit essentieel. Jeroen Ooijevaar: ‘Jammer, want we zijn trots op wat we de afgelopen jaren samen hebben bereikt en hadden dit graag tot aan de komende verkiezingen doorgezet.”

Overige partijen

In een gesprek is geconstateerd, dat de overgebleven partijen, VVD, D66, AOV en CDA zich nog altijd kunnen vinden in het in 2018 gesloten coalitieakkoord. “Tevens realiseren wij ons de ernst van de financiële situatie van Schiedam. Deze vraagt een stabiel bestuur. Om bovenstaande redenen hebben VVD, D66, AOV en CDA besloten met elkaar de resterende raadsperiode af te willen maken als coalitie en college. De overgebleven wethouders kunnen hiermee hun klus afronden.” De coalitie heeft na het vertrek van twee partners geen meerderheid meer in de Schiedamse gemeenteraad. Daarom zal actief samenwerking gezocht worden met de raad. Om zodoende per onderwerp naar meerderheden te zoeken.

“Wij hebben vertrouwen in de toekomst en zullen de komende maanden met veel plezier onze schouders onder het vele werk blijven zetten. In het belang van Schiedam en haar inwoners.” Namens de fracties, VVD: Onno Spek, D66: John van Sliedregt, AOV: Karin de Vries en CDA: Andreas Lepidis.