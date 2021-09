KBS De Vlinder bestaat alweer 25 jaar

Juffrouw Carla Lansbergen weet het nog goed. Ze startte in augustus 1996 KBS De Vlinder in een bouwkeet op Stockholm 3 in Schiedam. ‘Met ??n leerling! De start werd uitgesteld tot er meer ouders hun kind kwamen opgeven.

door Kathy Huitema

Op 11 oktober 1996 ben ik officieel gestart met drie kinderen. Daarna kwamen de aanmeldingen gestaag binnen en startten groep 1 en 2. Uiteindelijk groeiden we uit tot 24 groepen. Hierdoor hebben we heel wat verhuizingen meegemaakt. De schoolwoningen aan de overkant hebben we destijds gedeeld met OBS De Violier. Uiteindelijk werd in 2001 de bouw van De Vlinder afgerond. We zijn nu 25 jaar verder. Ik kijk met plezier terug naar de voor- en nadelen die het onderwijs mij brachten. De voordelen vierden hoogtij. De school telt nu 300 leerlingen en ik ben inmiddels met pensioen, maar werk mee aan het vlinderbankproject.’

Het jubileumfeest van De Vlinder wordt 11 oktober gevierd. De jubileumcommissie kwam in contact met beeldend kunstenaar Yvon Koopman en moza?ekkunstenaar Marian Weeda. Al snel kozen ze voor een bankje op het schoolplein met daarop afbeeldingen van vlinders. Yvon en Marian gaven workshops aan de leerlingen. Uit elke groep werd een winnend ontwerp van een vlinder gekozen. Deze vlinders worden in moza?ek op het bankje gelijmd. Yvon en Marian: ‘Dit is zo’n leuk project. De kinderen hebben met plezier de workshop gevolgd en gaan nu met groot enthousiasme aan de slag”.

Maandag 13 september lijmde juf Carla het eerste steentje in het lijf van een vlinder op de achterkant van het bankje. Groep 5-leerlingen Silvy, Fenna, Jiya, Mees en Kaj volgden haar voorbeeld: ‘Dit vinden wij heel leuk om te doen. De steentjes uitzoeken en dan op de voorbeeldvlinder plakken”.

Marc de Lange is sinds vijf jaar directeur van KBS De Vlinder. ‘De Vlinder is een school waar je je thuis voelt. Eerst het kind, dan de leerstof. Ons doel is het kind het gevoel te geven: ik heb hier een plekje, ik mag hier zijn. Het is een multifunctionele school waar alle kinderopvang wordt aangeboden in een combinatie van onderwijs, opvang en zorg, naar Zweeds model. Dat alles vormt een eenheid met de wijk waarin de school staat.’

Onder de bezielende leiding van Yvon en Marian moza?eken de kinderen uit een groep dagelijks aan De Vlinderbank die op 11 oktober feestelijk in gebruik wordt genomen.