In memoriam: Marc Roos drukte stempel op ouderenhuisvesting Schiedam

Door Kor Kegel

Marc Roos heeft een stempel gedrukt op de ouderenhuisvesting in Schiedam. Dat kon hij zonder het beroep van architect uit te oefenen. Hij had een grote kennis van constructie en gaf er als docent les in aan de Hogeschool Rotterdam. Bij de Frankelandgroep was hij manager Technische Zaken & Projecten en behalve dat hij er afdelingen voor ICT, logistiek en schoonmaak vormgaf, was hij verantwoordelijk voor een flink aantal uitbreidingen en renovaties van de zorgcentra in Schiedam. Hij leidde de renovatie van Frankeland en de nieuwbouw van het aangrenzende complex Havenbogen.

Hij was ook de man achter de bouw van de DrieLanen achter het Jacobsgasthuis en de renovatie van dit gasthuis aan de BK-laan. Hij ontwikkelde de bouw van het Liduina-paviljoen achter Frankeland, de verbouwing van Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan en de renovatie van Vaartland in Vlaardingen-Holy.

Onder zijn inspirerende leiding kwamen ook de verbouwingen tot stand van de ‘buitenverblijven’ van de Frankelandgroep: de vakantievilla La Sorpresa in Spanje en Villa de Pastorie in Rockanje.

Bestuur, directie en medewerkers van de Frankelandgroep noemen hem vakkundig, betrouwbaar, loyaal en collegiaal. Hij was een rots in de branding, stond voor iedereen klaar, had regelmatig het hoogste woord, maar had vooral ook een groot ‘zorghart’.

Behalve in Schiedam was hij ook in Rotterdam invloedrijk. Hij ontwikkelde het concept van floating houses, drijvende woningen in zeecontainers. Als docent van de Hogeschool Rotterdam was hij betrokken bij de Getijdecentrale van Stadshavens en deed hij voorwerk voor de drie Drijvende Bollen in de Rijnhaven en een reuzenrad op de kop van Katendrecht (de Kaapse Knijter). Hij ontwierp ook onderwaterwoningen voor Dubai. Zijn sociale inborst kwam ook tot uiting toen hij in 2015 de gemeente Barendrecht adviseerde om drijvende woningen voor vluchtelingen ‘aan te meren’ in het tien hectare grote bouwdok tussen de A29 en de Oude Maas. Een zelfde constructie hield Marc Roos voor mogelijk langs de kade van het voormalige Gusto-terrein in Schiedam.