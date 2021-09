HET SCHIEDAM VAN KOR KEGEL

Beleid in uitvoering… o ja? Niet zo heel lang geleden kreeg ik een standje van een ambtenaar die veel met het college van burgemeester en wethouders van Schiedam te maken heeft. Hoe ik het in mijn hoofd had durven halen om rechtstreeks contact te zoeken met een wethouder van wie ik iets belangrijks wilde weten. Ik had dat moeten doen door eerst contact te zoeken met een communicatieadviseur van de gemeente, die dan mijn vragen aan de desbetreffende wethouder zou voorleggen.

Ik hoorde het aan en ik dacht: kind, je sabbelde nog op een speen toen ik met alle burgemeesters en wethouders in de Rijnmond directe lijntjes had. Ga mij de les niet lezen als ik Fahid Minhas een mailtje stuur. Dat was die wethouder. Hij zit inmiddels voor de VVD in de Tweede Kamer en is nog net zo benaderbaar als toen hij wethouder in Schiedam was, maar ik had hem dus als een melaatse moeten behandelen, oh, laat er alsjeblieft een intermediair zijn die zorgt dat pers en politiek elkaar niet met vriendelijkheid besmetten.

Onwillekeurig dacht ik terug aan mijn beginjaren als journalist, toen ik op het Schiedamse stadskantoor tientallen ambtenaren kende en er vrijelijk mocht rondlopen en elke ambtenaar vragen kon stellen die ze allen gaarne beantwoordden. Dat was de tijd dat je informatie uit eerste hand kreeg. Later werden er gemeentevoorlichters tussen ambtenaar en journalist geplaatst. En ook tussen wethouders en journalisten. Toen kwam er een eind aan de periode dat wethouders op de redactie langskwamen of je in je stamkroeg wisten te vinden om hun laatste nieuws te onthullen.

Mijmerend over die veranderingen in omgang kom ik als vanzelf tot de slotsom dat ‘stad en stadhuis’ helemaal niet nader tot elkaar zijn gekomen, ondanks alle vierjaarlijkse verkiezingscampagnes waarin politieke partijen zich voornemen om de kloof tussen overheid en burgerij te verkleinen. In Schiedam zie ik een grotere kloof tussen de gemeente en de bewonersverenigingen, tussen de afdeling cultuur en de lokale kunstenaars, tussen gemeenteraadsleden en belangenbehartigers.

Ik geef toe dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en dat er best wel wijkbewoners zijn die zich door ambtenaren geholpen voelen, maar per saldo is de politieke cultuur minder ‘ons kent ons’ en is er meer afstandelijkheid. Ik kreeg een mailtje van Henny van Leeuwen, een van onze meest getalenteerde beeldende kunstenaars, die zegt dat de kunstenaars en de bewonersvereniging in Zuid in de veronderstelling verkeren dat ze met ‘de gemeente’ in dialoog zijn over behoud van atelierruimte, terwijl uitvoerende ambtenaren als een stoomwals doordouwen om het kapot te maken.

Dit leidt tot een ernstiger conclusie. Dat beleidsmakers en uitvoerende medewerkers bij de gemeente Schiedam ??k afstandelijker met elkaar omgaan en daardoor langs elkaar heen werken. Weten de gemeentebestuurders wat er onder hun verantwoordelijkheid anders gaat dan hoe ze het zouden willen?

Dat koele afstandelijke in de onderlinge omgang, hoort niet bij onze jenevercultuur.