Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam: Overal afval in Schiedam

Bij het rondkijken in Schiedam valt het mij op dat het steeds smeriger wordt in de straten van Schiedam. Vroeger (o wat heb ik toch een hekel aan dit woord) maar helaas kom ik er niet onderuit, vroeger was het op straat een stuk schoner. Overal wordt bezuinigd, zeker op het schoonhouden van de stad, zoals ik het centrum altijd noem. Vroeger waren er opzichters bij Woonplus aan het werk en maakte je er een zooitje van in of rondom je huis, dan werd er een gele kaart getrokken en bij herhaling kreeg je een rode kaart en kon je voor de kosten opdraaien, helaas ook bij Woonplus zijn deze mensen wegbezuinigd en dat is goed te merken zeg.

Als ik rondom mijn eigen huis kijk, springen mij de tranen in mijn ogen, maar helaas klagen helpt niet, je kan het melden tot je een ons weegt, er wordt niets mee gedaan.

Er wordt netjes gemaaid, maar het gras opruimen? Ho maar, dat ligt er nog dagen. Als ik nu richting het centrum rij komt de troep je al tegemoet, bij de Parkweg wordt er gesloopt en natuurlijk heb je daar troep van, maar troep kan ook worden opgeruimd.

Staat er op de heenweg containers met afval, waar het meeste ook nog ernaast naast, zoveel is er, kom je op de terugweg langs is de straat bezaaid met glas, hoezo gevaarlijk?

Maar het ergste moet nog komen, rij je het Spinhuispad in, dan waait het afval je tegemoet, afval wat netjes in de afvalbakken wordt gedeponeerd, maar helaas er staan afvalbakken zonder deksel en de kopmeeuwen, eksters en andere vogels hebben vrij spel en pikken alles eruit, gevolg… nog meer rotzooi op straat. Ook in het centrum klagen de bewoners steen en been, maar helaas er wordt niets aan gedaan, terwijl het zo gemakkelijk is, plaats op de afvalbakken een klepje en de vogels kunnen er niet meer bij.

Als ik lees dat een mevrouw aan de Vlaardingerdijk de afvalbak voor haar huis heeft opgepimpd, geweldig gezicht een geverfde afvalbak met grote ogen, is heel uitnodigend om je afval in te gooien, maar dat is jammer genoeg maar een klein begin.

Ik weet niet of u de app kent Beter Buiten van de Gemeente? Geweldige app, zie je dat iets kapot is? Je meldt het en het wordt gemaakt, jammer genoeg kan dit alleen maar met kleine reparaties, maar ik zou de hoofdopzichter van de Gemeente weleens willen uitnodigen om in een scootmobiel een weekje rond te rijden in Schiedam, denk dat hij na een dag al stopt omdat ook hij last krijgt van wandelende nieren, zo slecht zijn sommige fietspaden, ga vooral niet langs de Mozartlaan/Bachplein want de straattegels vliegen u om de oren.

Ik begrijp dat ik met mijn column niet alles kan oplossen, maar ik ben voorlopig mijn ergernis kwijt en dat lucht enorm op, nu maar hopen dat er acties worden ondernomen.

Tot een volgende keer.

Joke Ballijns