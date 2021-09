Shell Pernis bouwt grote biobrandstoffenfabriek

Shell gaat een biobrandstoffenfabriek met een capaciteit van 820.000 ton per jaar bouwen op het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam (Shell Pernis). Eenmaal gebouwd, wordt de fabriek een van de grootste in zijn soort in Europa voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare diesel uit afval.

Met de hoeveelheid hernieuwbare diesel die een fabriek van dit formaat kan produceren, kan 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden. Dit is gelijk aan het van de weg halen van ruim 1 miljoen auto’s* in Europa. De nieuwe fabriek kan Nederland en de rest van Europa helpen om de internationaal bindende doelstellingen om de uitstoot te verlagen te realiseren.

De investering draagt ook bij aan Shells eigen doelstelling om in 2050 een energiebedrijf met netto nul uitstoot te zijn, in lijn met de stappen die de samenleving zet richting het Klimaatakkoord van Parijs. Het is de bedoeling dat de CO2-uitstoot van het productieproces wordt afgevangen, waarna de CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee kan worden opgeslagen via het zogeheten Porthos-project. Het definitieve investeringsbesluit voor Porthos wordt volgend jaar verwacht.

Transformatie

‘De aankondiging van vandaag vormt een belangrijk onderdeel van de transformatie van een van onze grootste raffinaderijen tot een energie- en chemiepark”, zei Huibert Vigeveno, Downstream Director afgelopen donderdag 16 september bij Shell. ‘Een energie- en chemiepark dat klanten voorziet van de koolstofarme producten die ze nodig hebben.’

Tweede park

Shell transformeert haar raffinaderijen (waarvan het bedrijf er in oktober 2020 wereldwijd 14 had) tot vijf energie- en chemieparken. Dit maakt onderdeel uit van de Powering Progress-strategie van het bedrijf. Shell streeft ernaar om de productie van traditionele brandstoffen in 2030 met 55 procent te verminderen en meer koolstofarme brandstoffen te leveren, zoals biobrandstoffen voor wegvervoer en luchtvaart, en waterstof. Het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam is het tweede park dat wordt aangekondigd, na de lancering van het Energy and Chemicals Park Rheinland in Duitsland in juli van dit jaar.

Frituurvet

De Rotterdamse biobrandstoffenfabriek gaat naar verwachting in 2024 in productie. Met behulp van geavanceerde, door Shell ontwikkelde technologie, produceert de installatie koolstofarme brandstoffen uit afval zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet en andere industri?le en agrarische restproducten. De afvaloli?n en -vetten worden aangevuld met gecertificeerde duurzame plantaardige oli?n als raapzaadolie, totdat er meer duurzame grondstoffen op grote schaal beschikbaar zijn. Zogenaamde virgin palmolie wordt niet als grondstof gebruikt.

Luchtvaart

Duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) kan tot meer dan de helft van de capaciteit van 820.000 ton per jaar uitmaken. De rest is hernieuwbare diesel. Shell kan deze mix aanpassen aan de klantvraag. Deze koolstofarme brandstoffen voldoen aan de groeiende vraag van de transportsector. Voor sommige branches is het moeilijk om de uitstoot te verlagen, zoals zwaar wegvervoer en luchtvaart. Van de wereldwijde vliegtuigbrandstoffen is momenteel zo’n 0,1 procent SAF. Met deze investering van Shell kan de productie van SAF worden verhoogd. Dit is essentieel voor verlaging van de CO2-uitstoot in de luchtvaartsector.

Koolstofarm

Marjan van Loon, President-Directeur van Shell Nederland: ‘Shell is op weg naar een koolstofarme toekomst. Deze investering is een belangrijk stap omdat we Shell Pernis transformeren van een traditionele raffinaderij naar een duurzaam energiepark: het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam. Hiermee blijft het concurrentievermogen van het complex weer vele jaren in stand. Het gaat om een investering van honderden miljoenen dollar per jaar gedurende de bouw en het project cre?ert honderden banen.’