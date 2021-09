Het monument van Schiedam: Aan welk gebouw heb jij een bijzondere herinnering?

Iedereen die in Schiedam woont of werkt kan een gebouw of plek nomineren dat volgens hen het Monument van Schiedam moet worden. Nomineren kan online of via een formulier. De winnaars en de door hen gekozen monumenten worden in oktober, de Maand van de Geschiedenis, bekend gemaakt. Wat maakt een gebouw bijzonder? Normaal gesproken krijgt een gebouw de status van monument wanneer de architectuur of geschiedenis heel mooi of bijzonder is. Maar wat kan een gebouw nog meer speciaal maken?

Misschien is dat de plek waar je je liefje ontmoette, of een gebouw waar je een mooie jeugdherinnering aan hebt. Maar het kan ook een locatie zijn waar je je welkom voelt in de stad, of gewoon een pandje dat misschien niet mooi, maar wel heel karaktervol is. Omdat iedereen een eigen ervaring heeft met de gebouwen in de stad, geldt voor deze verkiezing niet dat de meeste stemmen gelden. Het Comité? is juist op zoek naar een persoonlijke reden of een mooi verhaal. Er zijn twee Schiedamse prijzen te winnen, in de categorieën Kinderen tot en met 18 jaar en volwassenen.

Ook buiten het centrum

Ook buiten de historische binnenstad en het pittoreske hart van Kethel zijn gebouwen of plekken te vinden die belangrijk zijn in het leven van Schiedammers. Misschien is dat wel een sportschool, een wijkcentrum of een pleintje. Iedereen kan zijn of haar Monument nomineren op tinyurl.com/MonumentSchiedam. Ook liggen er stemformulieren bij het iPunt in de Waag. Stemmen kan tot en met 19 september.