Onderzoek leert dat ongeveer 30 procent van de Schiedammers moeite heeft met lezen en schrijven. Het gaat over zo’n 17.000 Schiedammers tussen de 16 en 65 jaar met Nederlands als moedertaal of tweede taal.

Speciaal voor deze groep organiseren het Stedelijk Museum Schiedam, welzijnsorganisatie DOCK Schiedam en de Bibliotheek Schiedam een aantal bijeenkomsten in september en oktober. Mensen kunnen daar zelf aan de slag met kunst, gedichten en de computer. De start van het project valt samen met de landelijke Week van Lezen en Schrijven waarin honderden organisaties aandacht vragen voor lezen, schrijven en/of rekenen en digitale vaardigheden.

Kunst en taal

‘Iedereen kan gratis langskomen, elkaar ontmoeten en zien welke culturele activiteit past”, zegt Dorien Theuns, stadsprogrammeur van het Stedelijk Museum Schiedam. ‘Kunst sluit goed aan bij de groep met Nederlands als moedertaal. De doelgroep is vaak visueel sterk, getraind in kijken. Het project gaat daarom om hun ‘kracht’ en niet hun ‘beperking’.’ Museumdirecteur Anne de Haij vult aan: ‘De kunst van het museum is van alle Schiedammers en dus doen wij ons best om deze groep met kunst en geschiedenis in aanraking te laten komen. Het is extra mooi als kunst dan ook nog een handje kan helpen bij de taalvaardigheid.’

Karel Appel

Het project heet Ha kunstwerk, Hoi gedicht, Hallo computer en speelt zich af in de Kansenfabriek, een ruimte voor maatschappelijke projecten in Schiedam. Daar mogen de deelnemers aan alle onderdelen meedoen. Ze kunnen computerles krijgen of in gesprek gaan over kunst uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam, onder andere over het schilderij Mannetje met de zon van Karel Appel. Ook kunnen mensen zelf kunst maken.

Koos

In het gedeelte met de gedichten staat Schiedammer Koos Vervoort klaar. In 2019 publiceerde hij het boek Koos, van laaggeletterd tot schrijver. ‘Vijftien jaar geleden kon ik niet goed lezen en schrijven”, vertelt hij. ‘Ik schaamde me ervoor en kon niet echt meedoen in de samenleving. Taal is niet alleen inkt op papier. Overal waar je kijkt zijn letters en cijfers. Door taal te omarmen en er creatief mee om te gaan, gaat alles leven. En is mijn leven rijker geworden.’ Koos zet zich nu in om anderen in de stad te helpen.

Taal en digitale vaardigheden

DOCK is actief is in alle wijken van Schiedam, maar ook in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad en Utrecht. De welzijnsorganisatie ondersteunt bewoners om hun perspectieven te vergroten door hen te verbinden met organisaties in de buurt, zegt sociaal werker Brenda Flapper. ‘Taal en digitale vaardigheden zijn al sterk verbonden door afstemming van DOCK met het DigiTaalhuis van Bibliotheek Schiedam.’

Kansen

‘Vanuit DOCK willen we daarnaast de talenten en kansen van Schiedammers meer zichtbaar maken en daarmee hun mogelijkheden vergroten. Met Ha kunstwerk, Hoi gedicht, Hallo computer hebben we een open, gezellige plek gecre?erd, waar Schiedammers welkom zijn om aan de slag te gaan op de manier zoals zij dat prettig vinden, met respect voor elkaar en door elkaar te helpen.’

Taal en cultuur

De Bibliotheek Schiedam is d? plek waar Schiedammers met een taalvraag terecht kunnen. ‘We bieden ondersteuning en verwijzen Schiedammers door naar taalcursussen en plekken om de taal te oefenen”, vertelt co?rdinator Herma Kramer van het DigiTaalhuis. ‘Zelf bieden we een leescaf?, taalcoaches en cursussen voor andere basisvaardigheden aan. Taal en cultuur zijn natuurlijk belangrijke pijlers van de bibliotheek, daar sluit Ha kunstwerk, Hoi gedicht, Hallo computer perfect op aan.’

Superduo

Het Stedelijk Museum Schiedam vroeg Superduo voor het creatieve concept en de vormgeving van Ha kunstwerk, Hoi gedicht, Hallo computer. Ook die titel komt uit hun koker. Het creatief duo bestaat uit Genevieve Kooijman en Judith van den Berg, kunstenaars met een achtergrond in grafische vormgeving (Kooijman) en gedragswetenschap (Van den Berg). Eerder werkte Superduo voor de Kunsthal Rotterdam, de gemeente Rotterdam en kindvriendelijke festivals.

De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond 17, 24 september en 1, 8, 15, 22 oktober 2021, van 17.00 uur tot 20.00 uur. Kansenfabriek, De Meesterstraat 40A, Schiedam. Meedoen is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Dit project is mogelijk gemaakt door Gemeente Schiedam, DOCK, Bibliotheek Schiedam, BankGiro Loterij Fonds, VSBfonds, Mondriaan Fonds, SDAM.